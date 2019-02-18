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‘Bu yıl 20 bin satıp sınıf lideri oluruz’

Toyota’nın Sakarya fabrikasında ürettiği yeni Corolla satışa sunuldu. Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Yıl sonuna kadar 20 bin satışla sınıf lideri oluruz. Marka sıralamasında üçüncülüğü zorlarız” dedi. 

  • KAAN ZENGİNLİ
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Toyota’nın amiral gemisi Corolla, 12’nci kez yenilenip yollara çıktı. Dünyada 46 milyon, Türkiye’de ise 430 bin adetlik rekor bir satışın sahibi olan Corolla, ilk binek yerli hibrit unvanını da taşıyor. Yeni Corolla’da 1.6 lt 132 beygirlik benzinli motor dışında, 122 beygirlik 1.8 lt hibrit motor seçeneği sunuluyor. Kendi kendini şarj eden hibrit motorlu versiyon, vergi indirimiyle birlikte son derece avantajlı bir hale geliyor. 1.6 lt benzinli motor 100 km’de ortalama 5.7 lt tüketirken, hibrit versiyonda bu tüketim 3.4 lt’ye kadar çekilebiliyor. Corolla’nın etkisiyle Türkiye pazarındaki sıralamalarının da yükseleceğini açıklayan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt,  “Toplamda geçen seneyi 5’nci kapatmıştık. Benim hesabıma göre 4’üncü kesin oluruz. 3’üncülüğü de zorlarız” dedi. Bozkurt” Özellikle Toyota Corolla Hybrid öyle heyecanla karşılandı ki ben kamuda ve özel sektörde çok çabuk karşılık bulacağını düşünüyorum. Onun artısı olacaktır. Bir de zaten Corolla’nın oturmuş bir müşteri kitlesi var. Başka bir model otomobile bakmıyor bile” diye konuştu. 

95.700 TL’DEN BAŞLIYOR 

Toyota’nın Yeni Global Mimarisi TNGA GA-C platformunda üretilen Corolla, şimdi çok daha güçlü bir karaktere sahip olurken, prestijli duruşuyla dikkatleri üzerinde topluyor. Yeni Corolla’nın, hibrit versiyonu 137 bin 500 TL’den, benzinli versiyonlarıysa hurda teşviği ile 95 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Corolla; Vision, Dream, Flame ve Passion versiyonlarıyla satılıyor. Yeni Corolla’yla birlikte hedeflerini de yükselttiklerini vurgulayan Bozkurt, “Corolla’da bu yılın sonuna kadar satış hedefimiz 20 bin adet. Corolla Sedan dışında RAV4, Camry, Corolla Hatchback satışa sunulacak” dedi.

TEŞVİKLERDEN MEMNUNUZ

Teşvikler olmasa Corolla’yı bu fiyatlara satamazdık açıklaması yapan Bozkurt, “Şu anda 1.8 motor teşvik kapsamında. Buna nankörlük etmeyelim. Minnettarız. Teşvikler olmasa bu fiyatlara satmamız imkansızdı.

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