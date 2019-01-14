İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4949
  • 6,3006
  • 228.28
  • 91.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Carole Ghosn, Japon adaletini eleştirdi

Japonya'da kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un eşi, tutuklu yargılanan kocasının maruz kaldığı gözaltı koşullarından yakınarak Japon yargı sisteminin işleyişini eleştirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Carole Ghosn, İnsan Hakları İzleme Örgütünün Tokyo şubesine yazdığı mektupta, kocasının maruz kaldığı uzun süreli gözaltı uygulamasının "ülkenin adil olmayan ve acımasız adli sistemini gözler önüne serdiğini" belirterek "Hiç kimse, sanıkları itirafa zorlamak üzere tasarlanmış böylesine ağır koşullarda gözaltında kalmaya zorlanmamalı." ifadesini kullandı.

Ghosn, mektubunda kocasının Japon savcılar tarafından yanında avukatı olmadan sorgulandığını, ısıtması olmayan hücrede tutulduğunu, yalnızca pirinç ve arpadan oluşan yemeklerle beslenmek zorunda kaldığını, egzersiz için günde yalnızca 30 dakika hava boşluğuna çıkarıldığını ve ancak haftada 2 ya da 3 kez banyo yapmasına izin verildiğini ifade etti.

Kocasının gözaltında kaldığı 2 haftada 3 kilogram zayıfladığına dikkati çeken Ghosn, tüm bu koşulların sanığı atılı suçları itirafa zorlamaya yönelik olduğunu savundu.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, şirketin yönetiminde olduğu dönemde kazancını düşük göstermek ve bireysel yatırımlarından doğan zararları şirkete ödeterek yatırımcı güvenini ihlal etmek suçlamalarıyla 19 Ekim'de Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.

Ghosn, geçen hafta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti. 

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü çiğ köfte firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

"Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama"

'Trump'ın sözleri hastalıklı bir açıklama'

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Çin ve Rusya'dan uzayda iş birliği

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Huawei krizi derinleşiyor! İdam kararı verdiler

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan açılışını yapacak! Yüzyıllık hayal gerçek oldu

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

'Pompeo'nun bölge ziyareti iyi niyetli değil'

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti

'Kayıp imam' gerilimi yıllar sonra tansiyonu yeniden yükseltti
 

POPÜLER HABERLER

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA