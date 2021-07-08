İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2021 Perşembe / 28 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,692
  • EURO
    10,2986
  • ALTIN
    505.908
  • BIST100
    1379.39
Otomobil

Dizel skandalında BMW ve Volkswagen'e tarihi ceza!

Avrupa Komisyonu, üç Alman otomobil üreticisinin yeni dizel otomobillerden kaynaklanan emisyonun azaltılması alanında rekabetin önünü tıkadıkları ve AB antitröst kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle BMW ve Volkswagen'e toplamda 875 milyon euro ceza verdi.

Reuters8 Temmuz 2021 Perşembe 13:18 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:18
ABONE OL

Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı olan Avrupa Komisyonu, bu şirketlerin nitrojen oksitlerin temizlenmesi alanındaki araştırmaları gizlice koordine ettiklerini, ancak Daimler'e gizli anlaşmanın varlığı bunu ortaya çıkardığı için para cezası verilmediğini belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada "Daimler, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche zararlı gaz salımını AB'nin standartlarından bile altına çekecek teknolojiye sahiplerdi. Ancak bu teknolojiyi yasaların gerektirdiği şekilde tam anlamıyla rekabet etmek için kullanmadılar" dedi.

Vestager, "Bugünkü karar meşru teknik işbirliğinin ne kadar yanlış gittiği ile alakalı. Şirketlerin bu şekilde gizli anlaşmalar imzalamasına müsamaha gösteremeyiz" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.