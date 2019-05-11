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DS3 Crossback'in ön siparişleri alınmaya başladı

DS Automobiles Türkiye, Etiler’deki DS STORE İstanbul’da özel müşterilerini ağırlayarak yeni DS 3 CROSSBACK modelinin ön siparişlerini kabul etmeye başladığını açıkladı. Yeni nesil DS otomobillerinin ikincisi olan DS 3 CROSSBACK modeli yoğun bir ilgiyle karşılandı.

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Groupe PSA’nın premium segmentte ayrı bir marka olarak konumlandırdığı DS, her yıl yeni bir model tanıtarak model sayısını altı adede çıkartma hedefini gerçekleştirme yolunda faaliyetlerini sürdürüyor. DS Automobiles Türkiye geçtiğimiz sene yeni nesil DS otomobillerinin ilki olan DS 7 CROSSBACK modelini tanıtmıştı. Marka, yeni nesil DS modellerinin ikincisi olan DS 3 CROSSBACK modelini Haziran ayının ikinci yarısında satışa sunacak.
 
DS 3 CROSSBACK; lansmana özel sınırlı adetle sunulacak olan La Premiere ve ilhamını Paris’teki Garnier Operası’ndan alan Opera versiyonları ile Türkiye’de satışa başlamadan önce DS STORE İstanbul’da yerini aldı. Otomobillerin Türkiye’ye gelişi ve DS3 CROSSBACK modelinin ön siparişe açılması vesilesiyle DS STORE İstanbul’da Fransız lezzetleri ile bir brunch ve Derin Sarıyer’in tasarımın dünü, bugünü ve yarını değerlendirdiği “Avant-garde tasarım” adlı bir söyleşi gerçekleşti. 
 
Markanın premium ve avangart tasarımına uygun olarak tasarlanan ve 300 m2’si kapalı olmak üzere 600 m2 alana kurulan DS STORE İstanbul’daki etkinlikte konuşan DS Automobiles Türkiye Marka Müdürü Çağrı Kutay: ”Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv sektörüne uyarlama misyonu ile bağımsız bir marka olarak konumlandırılan DS, otomobillerinin tasarımıyla, kullanılan asil malzemeler ve işçilik detaylarıyla diğer markalardan ayrışıyor. Yeni nesil DS otomobillerinin ikincisi olan DS 3 CROSSBACK, tanıtımının yapıldığı 2018 Eylül ayından bu yana yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Şehir içinde kullanım kolaylığı arayan ancak bu sırada konforundan vazgeçmek istemeyen ve karakterini dışa vurmak isteyen bir kitle ile birlikte Haziran ayının ikinci yarısındaki lansmanımıza  gün sayıyoruz. 2018 yılında satışa sunduğumuz DS 7 CROSSBACK’in ardından her yıl yeni bir DS modeli tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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