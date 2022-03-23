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Otomobil

Dünyanın en uzun otomobilinden yeni rekor! Helikopter pisti bile var

Dünyanın en uzun arabası unvanlı limuzin, yapılan yeni eklemelerle 30 metre uzunluğu aşarak rekorunu tazeledi. Araçta helikopter pisti, jakuzi, yüzme havuzu ve mini golf sahası bulunuyor. 26 tekerleği bulunan limuzin, 75 kişiyi taşıyabiliyor.

TRT Haber23 Mart 2022 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 10:37
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Araba koleksiyoncusu Jay Ohrberg 1986 yılında, 1976 model Cadillac Eldorado aracı 18 metre 28 santimetreye uzatarak tasarladı.

Araba, aynı yıl Guinness Rekorlar kitabına girdi.

1990'lı yıllarda filmler için kiralanan araç, bir süre sonra unutuldu.

Depoya terk edilen aracı, araba tutkunu ve müze sahibi olan Michael Dezer modifiye etmek için satın aldı.

PROJENİN TAMAMLANMASI 2 YIL SÜRDÜ

Nakliye, malzeme ve işçilik dahil 250 bin doları aşan projenin tamamlanması 2 yıl sürdü.

Yapılan ekleme ile araç 30,54 metre uzunluğa ulaştı

75 KİŞİ KAPASİTELİ

Araç yeni uzunluğu ile Guinness'teki rekorunu da tazeledi.

26 tekerleği bulunan limuzin, 75 kişiyi taşıyabiliyor.

Orlando şehrindeki müzede sergilenen araçta helikopter pisti, jakuzi, yüzme havuzu ve mini golf sahası bulunuyor.

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