Toyota’nın efsane modeli Supra ortaya çıktı

Toyota’nın her otomobil severi kendine bağlayan ve günümüzde bile hala yüksek fiyatlara satılan otomobili Supra’nın yeni versiyonu yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun bir bekleyişin ardından 14 Ocak’ta Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan otomobilin görselleri bir hata sonucunda ortaya çıktı.

Jalopnik tarafından paylaşılan görselde Supra ilk defa kamuflajsız halde ortaya çıkıyor. Resmi tanıtım videosunda sadece sesini duyduğumuz Supra, bu görsel sonrasında tüm merakımızın sona ermesini sağladı.

BMW’nin sıralı 6 silindirli motorlarına sahip olacağını düşündüğümüz Supra, 2 litrelik motorlar ile de satılabilir. Bin 500 kg civarında ağırlığa sahip olacak olan otomobilin 50:50 ağırlık dağılımı olacak ve araç Avusturya’daki Magna Steyr fabrikasında üretilecek.