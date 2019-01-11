10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4451
  • 6,2818
  • 226.396
  • 91.759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Toyota’nın efsane modeli Supra ortaya çıktı

Toyota’nın efsane modeli Supra, Toyota Meksika’nın resmi Twitter hesabı üzerindeki bir hatadan dolayı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toyota’nın her otomobil severi kendine bağlayan ve günümüzde bile hala yüksek fiyatlara satılan otomobili Supra’nın yeni versiyonu yollara çıkmaya hazırlanıyor.
 
Uzun bir bekleyişin ardından 14 Ocak’ta Detroit Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan otomobilin görselleri bir hata sonucunda ortaya çıktı.
 
Jalopnik tarafından paylaşılan görselde Supra ilk defa kamuflajsız halde ortaya çıkıyor. Resmi tanıtım videosunda sadece sesini duyduğumuz Supra, bu görsel sonrasında tüm merakımızın sona ermesini sağladı.
 
BMW’nin sıralı 6 silindirli motorlarına sahip olacağını düşündüğümüz Supra, 2 litrelik motorlar ile de satılabilir. Bin 500 kg civarında ağırlığa sahip olacak olan otomobilin 50:50 ağırlık dağılımı olacak ve araç Avusturya’daki Magna Steyr fabrikasında üretilecek.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den İran konulu uluslararası zirve

ABD'den İran konulu uluslararası zirve

İnsanlı Ay uçuş için çalışmalara başladı

İnsanlı Ay uçuş için çalışmalara başladı

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

Milyonları ilgilendiriyor! İade süreci başladı

Türkiye'nin 'beyaz cenneti' BBC'de tanıtıldı

Türkiye'nin 'beyaz cenneti' BBC'de tanıtıldı

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

'Rusya'ya taviz vermek zorunda değiliz'

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Taksit sınırı ile ilgili yeni düzenleme

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Irak'ta kriz: Başkonsolosunu geri çağırdı

Karadeniz'de PKK'ya son yılların en büyük darbesi

Karadeniz'de PKK'ya son yılların en büyük darbesi
 

POPÜLER HABERLER

Çin’in uzay aracı, Ay´ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Çin’in uzay aracı, Ay´ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA