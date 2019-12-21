Elektrikli, internetli ve yerli... Türkiye'nin otomobili geliyor

TM Dijital Haber Merkezi 21.12.2019 13:10 - Güncelleme: 21.12.2019 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya dönüşü Türkiye'nin otomobilinin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de gün yüzüne çıkacağını müjdeledi. 24 TV'de yayınlanan ve Türkiye'nin en uzun soluklu otomobil programı olan 8. Etap yapımcısı Murat Öztürk, yerli otomobil hakkında merak edilenleri canlı yayında cevapladı. "Devrim'i yaptık, Anadol'u yaptık, otomobil tecrübesi olan bir ülkeyiz, insan kaynakalarımız çok güçlü" diyen Öztürk, "Ben bu projeye yürekten inanıyorum. 27 Aralık gününü merakla bekliyorum." dedi.

TÜRKİYE 23. ÜLKE OLACAK

Türkiye'nin SUV bir araçta karar kıldığının gösterilen fotoğrafla kesinleştiğini dile getiren Öztürk, tanıtımda yürür halde iki SUV modelin ve bir sedan modelin gün yüzüne çıkmasının beklendiğini dile getirdi. Global anlamda SUV trendinin arttığını, Avrupa'da yüzde 50'ye ulaştığını belirten Öztürk, "Türkiye'de de SUV satışları yüzde 25'e ulaştı ve artmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öztürk sözlerine şöyle devam etti; SUV araç üreterek Türkiye doğru bir yerden mücadeleye başladı. SUV'nin açılımını "Sportif Çok Amaçlı Araç" diye tarif edebiliriz. Bu trend hatchback modellerin önünü kesti. Bir üçüncü araç sedan olarak çıkacak. Tasarımları bu işin uzmanı olan Pininfarina yaptı. Beklentim çok yüksek.

YERLİ OTOMOBİL KAÇ PARA OLMALI?

Bunun arkasında Türkiye Cumhuriyeti olduğu için önemli destekler alacağını dile getiren Murat Öztürk, kıyaslama olarak yerli otomobilin başka otomobille kıyaslanmaması gerektiğine dikkat çekti. Bu araçlar yüzde 100 elektrikli olacak, geleceğin teknolojisini hatta daha fazlasını barındıracak diyen Öztürk, "TOGG bu araca otomobil değil, bir cihaz diyor. Çünkü içinde güvenliği barındırıyor, bağlantıları barındırıyor, aklınıza gelen her teknolojiyi barındırıyor. Evinizde bulunan cihazlarla sizin direkt irtibata geçmenizi sağlıyor. Bu kullanılacak olan otomobilin ötesinde bir cihaz olacak. Dolayısıyla bunun fiyatlandırması da iki sene sonra o günün şartlarına göre en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum." dedi. Yerli otomobilin rekabetçi bir fiyattan çıkacağını ifade eden Öztürk, "Alınacak desteklerle fiyat çok iyi bir yerde olacaktır. Ben Türkiye ve Avrupa'da kabul göreceği düşüncesindeyim" sözlerini kullandı.

YETERLİ ALT YAPIYA ULAŞABİLİR MİYİZ?

Moderatör Hafta Sonu sunucusu İbrahim Güneş, "Böyle bir otomobili piyasaya sürdüğümüzde o döneme kadar yeterli bir alt yapıya sahip olurmuyuz? Şarjı biterse, yolda kalırsak endişesi yaşar mıyız? " sorusunu Murat Öztürk'e yöneltti. Bir sürü girişimci bu konunda harıl harıl çalışıyor diyen Öztürk, "Akıllı telelefonlara çok hızlı adapte olduk, bir gün bir uyanacağız her tarafta şarj istasyonaları kuruluyor veya kurulmuş olacak. Bir sürü elektrikli araç etrafımızda olacak. Dolayısıyla bu geçiş çok hızlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

NE KADAR ARAÇ SATMAMIZ LAZIM?

Araç üretim sayısı hakkındaki soruya da cevap veren Öztürk, "İlk yıllarda daha düşük sayı olacaktır ama yaptığım araştırmada bir fabrikanın dönmesi için 200.000 satış olması gerekiyor" dedi. Parçaların çeşitli yerlerden gelmesinin sorun olmadığını ifade eden Öztürk, " Dünyada gruplar birleşiyor ayakta kalabilmek için. Her marka başkasından bir şeyler alıyor. Bizim ortaya çıkan otomobilimize bakmamız gerekiyor" mesajını verdi.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ

İsim konusundaki soruya da cevap veren Öztürk, "Bu konuda aklımda bir isim yok. Türkiye'de başka, Avrupa'da başka isim kullanma yoluna gidilebilir" dedi. Öztürk sözlerini şöyle tamamladı: Biz daha önce Devrim'i yaptık, iptal oldu. Anadol'u yaptık, 1966'da başladı, 1986'da bitti. Otomobil tecrübesi olan bir ülkeyiz. Alt yapımız ve insan kaynaklarımız çok güçlü, dolayısıyla ben bu projeye yürekten inanıyorum.