Elektrikli Mercedes Vito, Cenevre’de boy gösterdi

Dünyada MPV’ler giderek değer kaybederken Mercedes ticari araçlar ile MPV’leri bir araya getiriyor. Mercedes Vito’nun daha binek versiyonu dönük hali olan V Serisi, elektrikli versiyonu ile daha fazla kişiye hitap etmeyi planlıyor. 8 kişilik olan otomobil, Mercedes-EQ bölümünden çıkıyor ve teknik detayları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

160 km/s son hıza sahip olan otomobil, önden çekişli 205 beygirlik motora sahip. 400 kilometre menzile sahip olduğu söylenen otomobil, 100 km’lik menzile 15 dakika içerisinde sahip olabiliyor. Mercedes V Class ile aynı boyutlarda olan otomobilin bataryaları ise arka koltukların altına yerleştirilmiş. Bu sayede oturma düzeninde ve iç mekanda hacim kaybetmeyen otomobil, 19 inç jantlar ve diğer EQ modellerine benzer yapıya sahip ön tarafı ile dikkat çekiyor.