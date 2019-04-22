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Emniyet kemeri denetimlerinde 370 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kontrolü amacıyla yurt genelinde yapılan uygulamalarda 40 bin 749 araç ve sürücü denetlendi.

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Ülke genelindeki uygulamalarda 40 bin 749 araç ve sürücü denetlendi, 370 araç trafikten men edildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün "2015 Yol Güvenliği Küresel Durum Raporu"nda emniyet kemeri kullanımının, trafik kazalarındaki ölüm riskini sürücü ve ön koltuktaki yolcular için yüzde 50, arka koltuktakiler için yüzde 75, çocuk bağlama sistemlerinin de bebeklerde yüzde 70, çocuklarda yüzde 54-80 azalttığının bildirildiği belirtildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 78'inci, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 150'nci maddesi gereğince sürücüler ve yolcuların koruyucu tertibat bulundurması ve kullanmasına ilişkin esasların düzenlendiği anımsatıldı.

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Açıklamada, trafik kazalarının en aza indirilerek ölüm ve yaralanmaların önlenmesi, sürücüler ve yolcuların trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleriyle yol kullanıcılarının yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 17 Nisan'da emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemlerinin kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Denetimlerde 40 bin 749 araç ve sürücünün kontrolden geçirildiği, 6 bin 516 trafik ihlalinin tespit edildiği ve işlem yapıldığı, 370 aracın trafikten men edildiği, 14 sürücünün belgesinin geçici olarak geri alındığı bilgisi verildi. 

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