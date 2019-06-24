‘En iyi Clio’ Bursa’dan çıktı

Renault’un bugüne kadar 15 milyonluk satış adedine ulaşan b-segment hatchback modeli Clio yenilendi. 1990 yılından beri yollarda olan yeni Clio, Megane ve Talisman’daki tasarım izlerini taşıyor. Fransız üretici tarafından ‘En İyi Clio’ sloganıyla lanse edilen model, modern ve dinamik görünümüyle dikkat çekiyor. Yeni Clio’da iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. ‘Akıllı Kabin-Smart Cockpit’ konseptinin kilit unsuru olan 9.3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.

OTONOMA İLK ADIM

Yeni Clio’da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg/Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg). Valencia Turuncu ve Seladon Mavi, Clio’nun lansman renkleri arasıda.