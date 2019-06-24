‘En iyi Clio’ Bursa’dan çıktı
Renault’un Bursa fabrikasında üretilen ve markanın ’En İyi Clio’ sloganıyla lanse ettiği 5’inci nesil, ekim ayında Türkiye’de satışa çıkıyor. Otonom sürüşe ilk adımın atıldığı Clio, teknolojik özellikleri ve iddialı tasarımı ile dikkat çekiyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Renault’un bugüne kadar 15 milyonluk satış adedine ulaşan b-segment hatchback modeli Clio yenilendi. 1990 yılından beri yollarda olan yeni Clio, Megane ve Talisman’daki tasarım izlerini taşıyor. Fransız üretici tarafından ‘En İyi Clio’ sloganıyla lanse edilen model, modern ve dinamik görünümüyle dikkat çekiyor. Yeni Clio’da iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. ‘Akıllı Kabin-Smart Cockpit’ konseptinin kilit unsuru olan 9.3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.
OTONOMA İLK ADIM
Yeni Clio’da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg/Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg). Valencia Turuncu ve Seladon Mavi, Clio’nun lansman renkleri arasıda.
Çağdaş: yeni Clio bizim gururumuz
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş yeni Clio ile ilgili “Yeni Clio, Renault markasınınn, tüm ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA’sını taşırken, kaliteli iç mekanındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile Yeni Clio’yu Türkiye’de ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio, Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir” dedi.
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