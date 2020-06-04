En uygun sıfır otomobil fiyatları 2020! Alınabilecek en ucuz sıfır arabalar

04 Haziran 2020 Perşembe 09:35 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 09:35

Yerli üretim yapan otomobil firmalarının uygun fiyatlı sıfır otomobil kampanyaları devam ederken 2020 yılına damgasını vuran yüzde 1'in altındaki oranlarla düşük faizle otomobil kredisi kampanyası araba tutkunları ve ihtiyaç sahiplerini en uygun sıfır otomobil fiyatlarını araştırmaya yönlendirdi. Sıfır otomobil almak isteyen ve kapısında bir arabası olmasını isteyen yatırımcılar güncel ve ucuz araç fiyatlarını araştırarak bütçelerine en uygun tercihi yapmak istiyor.

TAŞIT KREDİSİ İLE OTOMOBİL FİYATLARI ARTABİLİR

Ekonomi uzmanları kredilerin düştüğü her dönemde olduğu gibi kısa süre içerisinde otomobil fiyatlarının artma ihtimalinin olduğunu belirtirken araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerektiği görüşünde. Tam da bu noktada uzmanlar en uygun sıfır otomobil fiyatları 2020 yılının bu diliminde söz konusu olacak diyor.

100 BİN TL BANDINDA SIFIR OTOMOBİL ALMAK MÜMKÜN

Bu kapsamda güncel ucuz araba fiyatları halen söz konusu iken hızlı davranarak araba sahibi olmak isteyen kullanıcılar fazla borca girmeden düşük faizli taşıt kredisinden yararlanarak mümkün olduğunca karlı bir yatırım yapmak istiyor. Yerli üretim yapan otomobil firmaları kampanyaya rağmen halen fiyatlarında bir artışa gitmedi. Bu da araba almak isteyenlerin elini şimdilik rahatlatıyor. En ucuz ve en kaliteli araçlara sahip olmak isteyen vatandaşların ortalama 100 bin TL civarında olan en uygun sıfır otomobil fiyatları 2020 listesini star.com.tr ile tek tek değerlendirebilecek.

OTOMATİK ARAÇLAR DA LİSTEDE

Uygun fiyatlı sıfır otomobiller listesinde 100 bin TL ile 150 bin TL arasında benzinli, dizel ve otomatik vites seçenekleri ile birçok yerli üretim otomobil yer alıyor.

EN UYGUN SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Yeni kredi döneminde düşük faizli destek kampanyası bitmeden bütçenize en uygun sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları ve markalarını 2020 güncel fiyat listeleriyle görebilirsiniz.

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