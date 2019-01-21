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Faizsiz otomobil satışına ilgi arttı

Faizsiz ev ve otomobil imkanı sunan şirketlere ilgi artıyor.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Birevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi birarabam markasıyla bu alanda hizmet verdiklerini belirterek “66 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle hiç peşinat vermeden araba sahibi olabildiğiniz gibi küçük taksitlerle de alabiliyorsunuz. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır km. ya da ikinci el araba alabiliyor. Güncel teslim edilen araç sayımız 1.482, araç projesi kayıt sayımız ise 7.563” dedi. Çiftçi 2019 yılında hedeflerinin aynı sistemle 1000’den fazla kişiyi araba sahibi yapmak olduğunu söyledi. 

EKONOMİYE KATKI

Birarabam olarak sektörde ilklerin altına da imza attıkların söyleyen Çiftçi, toplam borcun vadesinden önce bitmesinin ilk defa Birarabam tarafından sundukları bir hizmet olduğundan ve böylelikle müşterilerin hem uygun taksit ödediği hem de borcunu erken bitirerek araba sahibi olabildiğini söyledi. Ev, arsa, işyeri gibi gayrimenkullerin faizsiz ve uygun maliyetli alınmasının faaliyetlerinin ana hatlarını oluşturduğu Birevim, yenilikçi ve dinamik ekibi ile sektörün öncülerinden olmaya devam ediyor. Ülke ekonomisi için değer yaratma sorumluluğu ile sürdüren şirket, küçük birikimleri ekonomiye kazandırma hususunda önemli çalışmalar yapıyor.

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