Ferrari 488 Pista Türkiye’deki iki müşterisine teslim edilecek

Dünya’nın en köklü spor otomobil markalarından olan Ferrari, ülkemizde satışlarına son gaz devam ediyor.

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale modellerinde gördüğümüz V8 motorun son temsilcisi olan 488 Pista, aracın pist versiyonu olan 488 Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknoloji ile gündelik bir yarış otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

Yaklaşık 5 milyon TL fiyat etiketine sahip olan bu özel model, ülkemizde siparişlerini veren ilk iki müşterisine Şubat ayında teslim edilecek.