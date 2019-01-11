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Fiat Chrysler, 650 milyon dolarlık emisyon davasını çözmeye çalışıyor

Fiat Chrysler Automobiles, Amerika Birleşik Devleri’nde satılan dizel araçların emisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan 650 milyon dolarlık davayı kabul etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2017 yılında ABD’de bulunan Çevre Koruma Ajansı’nın bir raporunu takiben Fiat Chrysler Automobiles’a (FCA) dava açan ABD Adalet Bakanlığı, firmanın araçlarında belirli sürüş koşullarında aracın emisyon kontrol sistemini kapatan bir yazılım bulunduğunu tespit etti.
 
2015 yılında Volkswagen’in araçlarında tespit edilen sistemden daha farklı olan bu yazılım ile belirli koşullarda aracın daha fazla emisyon salmasına neden olan bu yazılım, FCA grubunun 650 milyon dolar ceza almasına neden olacak.
 
Bu yazılımın geri alınması ve araçlarda düzenleme yapılması için 104 binden fazla dizel otomobil ve kamyonetini geri çağıracak olan grup, kişi başına 2 bin 500 dolar tazminat ödeyeceğini söyledi. Bu ödeme ile 250 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek olan marka, İtalya’da da emisyon testlerinden kaçmakla suçlandı.

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