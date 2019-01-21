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Gelmiş geçmiş en yetenekli SUV seçildi

Jeep’in efsane modeli olan Wrangler, yenilenen yüzüyle 2018 yılında karşımıza çıktı. Bu değişim sonrasında çizgilerinden bir şey kaybetmeyen model, Four Wheeler adındaki arazi araçları dergisinden “2019 Yılın SUV’u” ödülünü kazandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Jeep’in efsanesi olan Wrangler modeli, yenilenmenin ardından hala eski görüntüsünü koruyor. Efsanevi görüntüsünü yeni teknoloji ile birleştirmeyi başaran model, off-road dünyasında da fazlasıyla ilgi görüyor. Yüksek arazi kabiliyeti ile dikkat çeken model, tamamen off-road modellerini yayımlayan Four Wheeler dergisinden “2019 Yılının SUV’u” ödülünü almaya hak kazandı.
 
Jeep’in ilk yıllarından bu yana benzer tasarıma sahip olan modelde, Jeep isminin oluşmasını sağlayan ilk modelden de izler görülüyor. Four Wheeler Grubu İçerik Direktörü Sean Holman, yeni Wrangler ile ilgili olarak “Wrangler Rubicon, geliştirilmiş sürüş kabiliyeti, konforu ve kullanıcı dostu özellikleri ile Jeep deneyimini tamamen modernize eden yenilik ve teknolojilerle dolu.” dedi.
 
Bunun, bir şirketin işini olabilecek en kusursuz şekilde yaptığının bir göstergesi olduğunu söyleyen Holman, “Jeep'in kendine has formülünden ödün verilmeyen, diğer yandan gerçek anlamıyla da modern bir Wrangler yorumu.” ifadelerini kullandı.

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