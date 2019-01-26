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Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, 2025’e kadar 44 yeni elektrikli otomobil üretecek

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, gelecek planlarını açıkladı. Gelecek için yatırımlarına başlamış olan şirket, 2025 yılına kadar 44 farklı elektrikli otomobil modeli üreteceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomotiv sektörünün en hızlı gelişen markalarından olan Hyundai, diğer tüm markalar gibi hızla elektrikli otomobil sektörüne giriş yapıyor. “Temiz Çevre ve Güçlü Bir Gelecek” felsefesi ile elektrikli otomobil çalışmalarını hızlandıran Hyundai, çevre dostu modeller için kolları sıvamış.
 
Hyundai’nin açıkladığı yeni hedefler ve projeler doğrultusunda, 2025 yılına kadar 44 farklı elektrikli otomobil modeli üretecek olan marka, hibrit ve öncüsü olduğu hidrojen yakıt hücreli elektrikli modeller için de çalışmalarını hızlandıracak.
 
Güney Kore için de çalışmalara başlayan marka, Kore’de otonom sürüş özelliğine sahip, sürücüsüz taksiler ile piyasaya çıkmak istiyor. 2021 yılında bu sistemi ülkelerinde tanıtması beklenen markalanın, 2019 yılında ise 13 yeni modelinin lansmanı yapılacak.
 
Bu yıl çıkacak olan ve 400 km üzerinde menzile sahip olacak SUV modeli ise herkesin merakla beklediği modeller arasında yer alıyor.
 
Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise, “Hyundai’nin üreteceği hibrit ve elektrikli modellerin çoğunlukla SUV’lardan oluşacak olması, diğer pazarlar gibi ülkemizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü SUV modeller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla yükselen bir grafiğe sahip. Biz de Hyundai Assan ailesi olarak, satış ve satış sonrasındaki hizmetlerimize elektrikli modelleri de eklemeyi çok istiyoruz ve bu doğrultuda bir çok firma ile yakın temas halindeyiz. Özellikle, konforlu yapısı ve şık tasarımıyla bir çok kişinin ilgisini çekebilecek KONA Electric modelimizin Türkiye’de satılması adına önemli adımlar atmaya başladık. Yakın bir gelecekte KONA EV modelimizi satışa sunmak için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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