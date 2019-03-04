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Hesaplı otomobilleriyle bilinen Dacia gözünü Premium sınıfa dikti

Cenevre Otomobil Fuarı’nda yeni otomobiller dışında yeni donanımlar ve özel serilerde tanıtılıyor. Bu özel serilerden biri de Renaul çatısında yer alan Romanyalı üretici Dacia’dan geldi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobiller özel serileri ile belirli bir kitleden daha fazlasına hitap etmeyi başarırlar. Çoğu zaman aracın ikinci el değerini bile arttıran bu özel seriler, uygun fiyatlı otomobillerde ise Premium algısı yaratabiliyor. Dacia’da bu özel serisi ile Premium segmente hitap etmeyi başaracak. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan bu özel seride araçlar kırmızı veya gri renkte tercih edilebilecek. Kırmızı süs parçalarına sahip olan otomobilde kırmızı detaylara sahip yan marşpiyeller ve ayna kapakları yer alıyor.
 
Kapı panelleri, havalandırma delikleri ve paspaslara eklenen kırmızı detaylara sahip olan araç, bazı ülkelerde Techroad olarak adlandırılsa da ülkemizde Ultimate özel serisi olarak satışa sunulacak. 
 
Özel seri; arka görüş kamerası ve park sensörleri, otomatik klima, eller serbest giriş kartı, kör nokta uyarı sistemi, çok görüşlü kamera, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu Media Nav Evolution multimedya sistemini içeren Duster City Plus Paketi ile birlikte sunuluyor. Ülkeye bağlı olarak Ocak ayından itibaren siparişe açılan özel seri, Avrupa’da ve Dacia’nın mevcut olduğu 44 ülkenin çoğunda Mart başında satışa sunulacak.
 
YENİ MOTORLAR DA TANITILIYOR
 
Dacia, Duster’da yer alacak 1.3 TCe 130 ve 150 bg yeni benzinli motorlarını tanıtıyor. Yeni nesil benzinli motorlar, emisyon kuralları gereği ortaya çıktı ve 1.2 litrelik benzinli motorla neredeyse hiçbir benzerliğe sahip değil.

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