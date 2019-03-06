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Honda, Cenevre'de elektrikli otomobilde gaza basacağını ilan etti

Cenevre'de elektrikli otomobillere yatırım yapan markaların fırtınası ediyor. Japon üretici Honda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda elektrikli otomobile geçiş süreci için gaza bastığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Japon üretici Honda elektirikli otomobillerde kendini uçuşa geçirmeye hazırlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Honda e Prototype’ın dünya lansmanını gerçekleştiren Honda, elektrikli gelecek için gaza bastıklarını da duyurdu.  Şirket 2025 yılına kadar tüm araçlarını elektrikli olarak sunmayı hedefliyor. Ayrıca Avrupa’da elektrikli otomobiller için daha kapsamlı bir çözüm sunan enerji yönetimi sistemini hayata geçirmeyi planlayan Honda, geçtiğimiz yıl Civic modelinde dizel motorunu tanıtmıştı. Ardından Civic Sedan modelinin üretimden kalkacağını açıklayan marka, Honda Türkiye fabrikasının da kapanmasını istemediklerini söylemişti.
 
NOSTALJİ ŞEHİR İÇİYLE BİRLEŞTİ
 
Honda’nın şehir içinde kullanmak üzere tasarladığı elektrikli otomobili, Honda e Prototype, markanın Urban EV Concept modelinden geliştirilmiş. Hem Retro görüntüye sahip olan otomobil, hem de şehir içinde kullanımı için küçük bir yapıya sahip. Çok yalın bir yapıya sahip olan otomobil, tam şarj ile 200 km’ye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj fonksiyonuna da sahip olan otomobil, 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor. 2019 yılının yaz aylarında resmi sipariş süreci başlayacak otomobil Cenevre’de şimdiden 15 bin adet ön sipariş almış.
 
AVRUPA’DA TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLACAKLAR
 
Honda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda en çok dikkat çeken haberini paylaştı. Yaptığı açıklamada Avrupa’ya yönelik enerji yönetimi planının ilk ayrıntısını söyleyen Honda, e Prototype ile Honda Power Manager ve Honda EVTEC teknolojilerinin yakın bir zamanda ticarileşeceğini açıkladı.
 
AVRUPA’NIN İLK HİBRİT HONDA SUV’U
 
Honda’nın geçtiğimi yıl yenilediği Honda CR-V modeli, hibrit versiyonu ile ilk defa Avrupa’da görücüye çıktı. Honda’nın Avrupa’da ilk defa satışa sunduğu hibrit SUV modeli olan CR-V iki elektrikli motor ve Atkinson çevrimine sahip bir benzinli motora sahip. Tek vitese sahip olan otomobil çok farklı bir hibrit sistemine sahip.

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