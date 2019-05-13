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Honda ‘Dünya Teknisyenler Şampiyonası’nda Türk teknisyen finalist oldu

Dünyanın en büyük motor üreticisi Honda, bu yıl ilk kez dünyanın dört bir yanından 75 bin Honda teknisyenini bir araya getirecek bir şampiyona düzenliyor. ‘Dünya Teknisyenler Şampiyonası’nda İzmir Honda Plaza Terakki’den Halil Atam Türkiye’yi finalde temsil etmeye hazırlanıyor.

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Geliştirdiği teknolojiler, ürettiği ürünler ve yaptığı yatırımlar ile dünyanın en büyük motor üreticisi olan Japon markası Honda, bu yıl ilk kez 75 bin teknisyenini bir araya getirecek ‘Dünya Teknisyenler Şampiyonası’ düzenliyor. Dünyanın dört bir yanında yer alan Honda teknisyenlerinin yarıştığı şampiyonada ülke ve bölge çapında yapılan ön elemeler sonucunda finale kalan 26 kişi arasında İzmir Honda Plaza Terakki’den Halil Atam da bulunuyor. 
 
Honda Türkiye tarafından 9 farklı kategoride yapılan ön elemelerdeki başarısıyla öne çıkan Halil Atam, 
elde ettiği başarı ile Avrupa bölgesinden finallere adını yazdırdı. Meslekte 25’inci yılını dolduran Türk teknisyen Halil Atam, çıraklık sürecinden itibaren İzmir Honda Plaza Terakki’de görev yapıyor. 
 
Honda’nın ‘Dünya Teknisyenler Şampiyonası’ final yarışı 29 Mayıs 2019 tarihinde Japonya – Tokyo’da gerçekleştirilecek.
 

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