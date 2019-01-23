Honda’nın şehir içi elektriklisi Cenevre’de boy gösterecek

Geçtiğimiz yıl kamuflajlı haliyle yollarda görüntülenen Urban EV, resmi bir prototip ile karşımıza çıkıyor.

Markaların elektrikli otomobil üretme savaşının içinde sadece şehir içinde kullanılmak için tasarlanan ve en küçük elektrikli otomobillerden biri olacak olan Urban EV, 2017 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan orijinal konsepte çok yakın bir benzerlik gösterecek.