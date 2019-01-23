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Honda’nın şehir içi elektriklisi Cenevre’de boy gösterecek

Honda’nın yakın zamanda yollara çıkartacağı Urban EV modeli, Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime en yakın versiyonu ile gösterilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz yıl kamuflajlı haliyle yollarda görüntülenen Urban EV, resmi bir prototip ile karşımıza çıkıyor.
 
Markaların elektrikli otomobil üretme savaşının içinde sadece şehir içinde kullanılmak için tasarlanan ve en küçük elektrikli otomobillerden biri olacak olan Urban EV, 2017 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan orijinal konsepte çok yakın bir benzerlik gösterecek.
 
 
Yakalanan görsellerde dijital bir gösterge paneline sahip olacağı düşünülen otomobilin, Honda tarafından yayımlanan görseli ise bize bunu doğrular nitelik taşıyor.
 
Lansman öncesi ağır kamufle edilmiş prototipler otomobilin tüm hatlarını gizlemiş olsa da, yuvarlak farlar ve stoplar, aracın konsept halinden çok farksız olmayacağını bizlere gösteriyor.
 
 
Konsept versiyonunun aksine 5 kapılı olan otomobilin, daha yumuşak hatlara sahip ön tasarımının yaya çarpışma güvenliği nedeniyle değiştiği ise gözlemlenen özellikler arasında yer alıyor.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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