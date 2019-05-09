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Hyundai Konatolia’da 3.000 km Geride Bırakıldı.

Hyundai, merakla beklenen 1.6 litrelik dizel motorlu ve 7 ileri DCT şanzımanlı KONA modelini 12 Nisan’da yaptığı basın toplantısının ardından Türkiye’de satışa sunmaya başlamış ve akabinde tüm Türkiye’yi kapsayacak bir tura çıkmıştı. 40 günde 40 şehir 7.000 km mottosuyla yola çıkan KONA 1.6 dizel, proje kapsamında ilk 3.000 km’yi geride bırakarak Van’a ulaştı.

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Tur boyunca 40’tan fazla uzman otomotiv gazetecisinin de katıldığı turda, kilometrelerce mesafede detaylı test sürüşü imkanı da bulunuyor. Şehirler arası yapılan test sürüşlerinin ardından izlenimlerini ve görüşlerini birebir aktaran uzmanlar, daha sonra otomobil severlerden gelen soruları tüm ayrıntılarıyla cevaplıyor. Ankara, Samsun, Ordu, Erzurum ve Van’da gerçekleştirilen etkinliklere 500’den fazla otomobil severlerin katılırken turun bir sonraki durağı ise 30 Nisan’da Mardin olacak.
 
Ekonomik 1.6 litre dizek motor ve 7DCT konforu
 
Hyundai’nin yeni geliştirilen Smartstream 1.6 litre dizel motoru, sürtünme oranındaki önemli bir düşüş ile oldukça verimli bir turboşarj performansı da sunuyor. Genel olarak, motorun yapısı hafif malzemeler uygulanarak optimize ediliyor. Bu da önemli bir ağırlık azalması ve daha düşük motor gürültüsü anlamına geliyor. Rakiplerine göre daha sessiz ve daha düşük titreşim seviyesine sahip KONA, böylelikle bir dizel motordan daha çok benzinli modelleri anımsatıyor.
 
Hyundai mühendisleri ayrıca, 136 beygirlik dizel motorun güçlü ve konforlu sürüş özellikleri arasında iyi bir denge oluşturdu. Hyundai’nin tamamen kendi geliştirdiği 7DCT çift kavramalı şanzımanı, manuel ve otomatik tiplerin tüm avantajlarını tek bir yerde birleştiriyor. Ayrıca, geleneksel 6 vitesli otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını yüzde 20’ye kadar düşürmüş oluyor.
 
KONA, Hyundai’nin SUV serisinde tamamen yeni bir karakter. Bu yüzden etkileyici ve güçlü bir karaktere sahip olması neredeyse bir zorunluluk. Hyundai’nin geleneksel aile kimliği olan basamaklı ızgarası (Cascading Grille), KONA’da da en iyi şekilde sunuluyor. Farların üzerine yerleştirilen LED gündüz lambaları ile mükemmel bir görüntü sunan bu ızgara, ayrıca kompozit farlarla da gayet şık bir uyum içerisinde. Cesur bir ön ve arka ile birlikte kullanılan diğer plastik aksamlar ise aracın off-road havasını zirveye çıkaran en büyük unsurlar. B segmentinde olmasına rağmen otomobilin geniş duruşu ve hacimli yapısı, yeni bir tasarım özelliği olan 18 inç alaşım jantlar ile destekleniyor. Köpekbalığı yüzgeci şeklindeki anteni, otomobilin cesur karakterine daha fazla katkıda bulunurken ayrıca dizel motorla beraber sunulan bir diğer yenilik ise sunroof.
 
Üst paketlerde sunulan, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 7 inç navigasyon dokunmatik ekranının ergonomik konumda olması sürücünün sürüş keyfini de engellemiyor. Kablosuz şarj (Qi), akıllı telefonları şarj ederken aynı zamanda USB bağlantı noktalarına ve AUX jaklarına bağlanarak sınırsız müzik keyfi de elde ediliyor. Üç aşamalı havalandırma ve ısıtma sistemi, vücudu saran rahat koltukları ve fonksiyonel direksiyon simidi, yolculara daha da fazla konfor sunuyor.
 
Yeni modelle ilgili olarak görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, ”12 Nisan’da satışına başladığımız KONA dizel modelimizden 10 günde 100 adet satış gerçekleştirdik. Nisan ayını benzinli versiyon da dahil olmak üzere 200 adetlik bir KONA satışı ile kapatmayı hedefliyoruz. Kısacası, KONA modelimizin satış performansı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ülkemizi karış karış gezdiğimiz Konatolia projemiz de tüm hızıyla sürüyor ve geçtiğimiz tüm şehirlerde ilgiyle karşılandık. Yediden yetmişe tüm otomobil severler KONA dizel ile bir araya gelerek test sürüşü imkanı buldular. Ayrıca, rotalarımız boyunca bizlere eşlik eden otomotiv gazetecisi dostlarımız da KONA dizel hakkındaki üst düzey görüşlerini otomobil severlerle paylaşıyorlar ” dedi.

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