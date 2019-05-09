19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,2092
  • 6,9593
  • 256.43
  • 89.460
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi sunuldu

Hyundai Assan, geçtiğimiz yıl makyajlı olarak satışa sunduğu Tucson modeliyle dikkat çekmeye devam ediyor ve Mayıs’tan itibaren yepyeni bir donanıma daha kavuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

C-SUV segmentinin en önemli modellerinden biri olan Tucson, özellikle 136 beygirlik 1.6 lt dizel motor seçeneği ile popülerliğini daha da artırdı.

Style Plus adıyla sunulan yeni donanım seviyesi, hem fiyat avantajını hem de 1.6 litrelik dizel ve 7 ileri DCT şanzıman keyfini bir arada sunuyor. Ülkemizin vergilendirme şartlarına uygun olarak sunulan 1.6 litre dizel motorlu Tucson, özenle seçilmiş ekipmanları ile hem marka imajına katkıda bulunacak hem de müşterilerine optimum fayda sağlayacak.

Tucson Style Plus’da sunulan donanımlar arasında “Panoramik Cam Tavan, 18’’ Alaşım Jantlar, Elektronik Park Freni, 7’’ Dokunmatik Ekran, Geri Görüş Kamerası, Krom Ön Izgara & Cam Çerçeveleri, Isıtmalı Ön Koltuklar ve Yan Aynalarda Karşılama Lambaları” bulunuyor.

Yeni versiyonla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Style Plus ismiyle kullanıcılarımızın beğenisine sunduğumuz yeni donanım seviyesi, giriş ve orta seviye arasında ideal bir denge kuruyor. Bu versiyonla ilgili çok fazla talep aldık ve biz de bunu dikkate alarak satışa başladık. Çünkü, 2019 yılı ilk çeyrek satış trendine göre Tucson, gücünü arttırarak yoluna devam ediyor ve segmentinde liderliğe koşuyor. Açıkçası, KONA ve Tucson modellerimizle beraber SUV satışlarımızı iki katına çıkarmak istiyoruz” dedi.

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına Türkiye'den sert tepki

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

iPhone kullananlar dikkat! İşte o liste...

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Diriliş Ertuğrul'da bir ayrılık daha! Fragmanda dikkat çeken detay

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Meclis sordu, Bolu Belediyesi yanıt vermedi

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Füzeleri yine ateşledi, komşularını korku sardı

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Katar, 24 adet askeri taşıma aracını ülkeye gönderdi

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı

Vicdansızlık! HDP'li belediye onları temizlik işçisi yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Başkan Erdoğan'dan operasyon sinyali

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

Müslüman futbolcular maç esnasında oruçlarını açtı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

4 ayaklı civciv görenleri şaşırttı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA