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Otomobil

İkinci elde fiyatlar düştü, alma zamanı

Otomobil piyasasında hareketlilik bu yıl da devam ediyor. Sıfır kilometre araçlarda sunulan yüzde sıfır faiz imkanı, ikinci el araçları da etkiliyor. Sektör temsilcileri fiyatların yüzde 15 düştüğünü belirtiyor. BBDK'nın taşıt kredilerinde vade sayılarını indirmesinin de fiyatlardaki düşüşü etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

09 Şubat 2021 Salı 16:51 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 16:52
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını otomotiv sektörünü de etkiledi. Sıfır araç teminin zorlaşmasıyla, yıl boyunca ikinci el araç fiyatları arttı.

Şu an ise 2021 model araçlar bayilerde yerini almaya başladı. Sıfır araçların gelmesiyle birlikte kampanyalar da arttı.

İkinci el araçlara da iskonto ve indirimlerle birlikte hareketlilik başladı. İndirim oranı yüzde 15'e yaklaştı. Aracın durumuna göre bu oran artabiliyor.

TRT Haber'in haberine göre, BBDK'nın taşıt kredilerinde vade sayılarını indirmesinin de fiyatlardaki düşüşü etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

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