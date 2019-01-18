Infiniti’ye en iyi konsept ödülü

Otomobil konseptleri her yıl markaların neler yapabileceklerini ve gelecek çizgilerini göstermeleri için en güzel örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Markaların genellikle otomobil fuarında ortaya çıkardığı bu konsept otomobiller, uçuk tasarımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Japon Infiniti markası da bu yıl Detroit Otomobil Fuarı’na QX Inspiration Concept modeli ile katıldı. Fuarda fazlasıyla dikkat çeken konsept, jürisi otomobil tasarımcılarından oluşan EyesOnDesign’da “En İyi Konsept Otomobil” ödülüne ve “En İyi İç Mekan” ödülüne layık görüldü.

Otomotiv markalarında görev yapan 30 baş tasarımcının oyları ile bu ödüllere layık görülen markalar, bu ödüllerin tasarım endüstrisinde onaylanmış olduklarını da görmüş oluyorlar.

Infiniti’nin Detroit’te sergilediği QX Inspiration Concept, dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV olmasının yanında markanın gelecek vizyonunu da göstermesi adına önemli bir model.

Japon DNA'sına sahip olan QX Inspiration Concept’in iç tasarımında geleneksel teknikler ve ince Japon duygusallığından ilham alan el yapımı materyaller kullanılmış.