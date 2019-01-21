İspanyol markadan rekor satış

Tarihinde çok fazla rekor kıramayan ancak son yıllarda yükselişini sürdüren İspanyol otomobil markası Seat, tarihinin en başarılı satış adetine ulaşmayı başardı. 2018 yılında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 10,5 oranında artıran marka, 517 bin 600 adet otomobil satmayı başardı.

Markanın sevilen modeli Leon, 158 bin 300 adetlik satışı ile markanın halen en çok satan modeli olarak karşımıza çıkıyor. Seat’ın çok yeni olan B Crossover modeli Arona ise, başarılı olduğunu bize gösterdi. 98 bin 900 adetlik satışa ulaşan modelin oluşmasını sağlayan Ibiza ise 136 bin 100 adet olarak gerçekleşti.

Seat’ın yeni alt markası olan Cupra, başlangıcı olan 2018 yılında büyük bir ivme ile hareket etti. Yüzde 40 oranında büyüyen şirket, yeni Cupra Ateca gibi modeller sayesinde herkese hitap etmeyi başardı.

Yılı değerlendiren SEAT Başkanı Luca de Meo, “Satış rekoru, 2016 yılında başlattığımız agresif ürün satışı stratejimizin ve modellerin başarısını kanıtladı. Otomotiv endüstrisinde nadir görülen bir başarı göstererek üst üste iki yıl da çift haneli büyüme kaydettik. Müşteri güveni ve elde ettiğimiz olumlu finansal sonuçlar bizi sektörde karşılaştığımız zorluklarla yüzleşme konusunda iyimser kılıyor. SEAT, otomotiv endüstrisinin yeni döneminde önemli bir aktör olmayı hedefliyor.” diye konuştu.