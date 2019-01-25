Jaguar ve Land Rover fabrikalarını kapatıyor
İngiltere’nin en büyük otomobil üreticilerinden olan Jaguar-Land Rover grubu, nisan ayında fabrikalarını geçici olarak kapatacak.
- TM Dijital Haber Merkezi
İngiliz markalar büyük bir korku içerisine girdiler. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı sonrasında satış noktasında büyük sıkıntı yaşayacaklarını düşünen markalar, bu değişimi, üretimi durdurarak izlemeyi planlıyorlar.
İngilizlerin en büyük markalarından olan Jaguar-Land Rover ikilisi ise Brexit’in belirsizliği nedeniyle nisan ayında İngiltere’deki üretim tesislerini kapatacaklar. Tek bir fabrika ile sınırlı olmayan bu kapanma, 3 fabrikanın da üretiminin durmasına neden olacak.
Jaguar Land Rover’ın yaptığı açıklamada bu üretimin durmasında Brexit’in belirsizliğinin nedeniyle olduğu söylendi. İngiltere’nin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılması bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.