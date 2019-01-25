Jaguar ve Land Rover fabrikalarını kapatıyor

İngiliz markalar büyük bir korku içerisine girdiler. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı sonrasında satış noktasında büyük sıkıntı yaşayacaklarını düşünen markalar, bu değişimi, üretimi durdurarak izlemeyi planlıyorlar.

İngilizlerin en büyük markalarından olan Jaguar-Land Rover ikilisi ise Brexit’in belirsizliği nedeniyle nisan ayında İngiltere’deki üretim tesislerini kapatacaklar. Tek bir fabrika ile sınırlı olmayan bu kapanma, 3 fabrikanın da üretiminin durmasına neden olacak.

Jaguar Land Rover’ın yaptığı açıklamada bu üretimin durmasında Brexit’in belirsizliğinin nedeniyle olduğu söylendi. İngiltere’nin 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılması bekleniyor.