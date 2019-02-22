Jaguar’ın elektrikli yarış otomobili Türkiye’deki soğuk testlerini geçti

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının ardından başlayan elektrikli otomobil yarışlarında yeni bir üye daha var. Jaguar’ın ilk elektrikli SUV’u olan I-PACE’in yarış versiyonu olan I-PACE e-TROPHY, İsveç’te ve Kars Çıldır Gölü’nde yapılan testlerini başarıyla geçti. -40 dereceye varan sıcaklıklarda batarya performansını koruyan otomobil, -30 derecede yapılan kapalı testte 195 km/s’lik son hıza da ulaşmayı başardı.

TÜRKİYE’DE TÜRK PİLOTLAR TEST ETTİ

Test için ülkemize gelen elektrikli yarış otomobili, ülkemizde Borusan Motorsport takımında yarışan pilotlar tarafından test edildi. Aynı zamanda Borusan Otomotiv çalışanlarının da test ettiği otomobil, 90kWh bataryaları ile soğukta performansından neredeyse hiç kayıp yaşamadan devam edebiliyor.