Kia en güvenli marka seçildi

Güney Kore’nin en büyük markalarından biri olan KIA, ABD’de satışta olan her aracın güvenliğini test eden IIHS (Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü) tarafından “en yüksek güvenlik ödülü” kazanan üç markadan biri oldu.

IIHS tarafından çok zorlu testlerden geçen otomobiller, gerçekçi koşullarda kaza testlerine maruz kalıyor. Sıradan bir bayiden alınan otomobil ile bunları test eden enstitü, her geçen gün şartlarını zorlaştırıyor.

KIA markası da ABD’de yapılan bu testlerden büyük ödülün sahibi olmayı başardı. Büyük çoğunluğu ülkemizde satışta olan modellerin üzerinde yapılan testler sonucunda “Top Safety Pick Plus (En Üst Derece Güvenli Otomobil) ödülünden beş adet, “Top Safety Pick” (En Güvenli Otomobil) ödülünden ise 3 adet alarak tüm otomobillerinde güvenlik sunduğunu göstermiş oldu.