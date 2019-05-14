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Kia'dan binlerce yıl eskimeyecek yeni SUV

Koreli üretici Kia'nın cesur tasarımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Marka tarafından binlerce yıl eskimeyecek SUV olarak tanımlanan aracın ilk eskiz çizimleri de ortaya çıktı.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Kia son zamanlarda çıkarttığı otomobiller ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bizlerin de test ettiği Stinger modelinin ardından yeni bir atılımda bulunmasını beklediğimiz markanın yeni bir SUV'u ortaya çıkmaya hazırlanıyor. Şimdlik Avrupa pazarında satılmayacağı açıklanan modelin, küresel bir model olarak tasarlandığı söylenenler arasında yer alıyor. Farklı tasarımı ve cesur çizgileri ile dikkat çekecek olan bu otomobil, halen bir isme sahip değil. Kia'nın SP Signature konseptinden ilham alınarak tasarlanan otomobilin, Kia Sorento, Kia Stonic ve Kia Sportage ailesinin değişimini ve gelişimini de bizlere göstereceği söyleniyor. 

Kia bu yeni SUV'un, gelecek nesillerin dahi konuşacağı, sahip olmak isteyeceği, tüm modern teknolojilere sahip ve farklı bir tasarımla dikkat çekeceğini söylüyor. Aynı zamanda "Bin yıllık kuşağın benzersiz tercihleri ve ihtiyaçları ile bütünleşeceğini" söylediği bu otomobilin ilk eskizlerinde SP Signature konseptinin detaylarını görebiliyoruz. Kia'nın "kaplan burnu" ızgarasının son sürüme entegre edilen LED aydınlatmaları ve üç boyutlu aydınlatma grafiği teknolojisi de sunulacak otomobil, bu yıl sonunda Kore'de satışa sunulacak. 

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