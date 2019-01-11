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Kışlık Fiat 500 Türkiye’de satışa sunuldu

Fiat’ın ikonik otomobili Fiat 500, Collezione Winter adındaki özel versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2018 yılında 60. doğum gününü kutlayan Fiat 500, ikonik tasarımı ile satışa devam ediyor. Ülkemizde de fazlasıyla seveni olan otomobilin kış için tasarlanan versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu.
 
Özel serileri ile dikkat çeken otomobilin kış serisinde ise Brunello adındaki yeni çift renk kombinasyonu sunuluyor. Füme-koyu altın rengi jantlara sahip olan otomobilin önünde krom detaylar yer alıyor.
 
Koltuklar ve kokpitte bordo ve gri renklerin olduğu 500 Collezione Winter’ın bagaj kapağı ve paspaslarında ise Collezione imzası ön plana çıkıyor.

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