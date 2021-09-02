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Otomobil

Kocaeli, otomotiv ihracatında liderlik koltuğuna oturdu

Otomotiv endüstrisinde geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren il, 780 milyon 61 bin dolarla Kocaeli oldu.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 16:12 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:12
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, ağustos ayında 2 milyar 420 milyon 28 bin dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli otomotiv endüstrisi 780 milyon 61 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bursa, 541 milyon 661 bin dolarla ikinci ve İstanbul 526 milyon 384 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.

Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 173 milyon 593 bin dolar ihracat yaparak listenin dördüncü sırasında konumlanırken, başkent Ankara 82 milyon 781 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

Bu yılın ağustos ayında tüm ana üretim üslerinin ihracatında 2020'nin aynı dönemine göre artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı yüzde 126, Bursa'nın yüzde 45, İstanbul'un yüzde 25, Sakarya'nın yüzde 40 ve Ankara'nın yüzde 12 arttı.

- İhracat pazarında ilk 3 değişmedi

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya geçen ay 311 milyon 234 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 297 milyon 377 bin dolarla Birleşik Krallık ve 259 milyon 659 bin dolarla Fransa izledi.

Slovenya, 185 milyon 643 bin dolarla dördüncü ve İtalya 178 milyon 980 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 101 milyon 911 bin dolar, Rusya Federasyonu'na ise 58 milyon 287 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 211 arttı

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Birleşik Krallık'a otomotiv ihracatında yüzde 211'lik artış kaydedildi.

İhracat artışı Slovenya'ya yüzde 174, Rusya Federasyonu'na yüzde 83, Fransa'ya yüzde 76, İtalya'ya yüzde 53 ve Almanya'ya da yüzde 23 düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ağustos ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren iller (1.000 dolar)
İl2020 Ağustos2021 AğustosDeğişim (yüzde)
KOCAELI345.691 780.061 126
BURSA374.099 541.661 45
İSTANBUL422.436 526.384 25
SAKARYA124.077 173.593 40
ANKARA73.667 82.781 12
İZMIR48.748 61.399 26
MANISA36.254 53.481 48
KONYA31.153 53.021 70
KIRŞEHIR15.199 33.151 118
ÇANKIRI16.904 17.407 3
SAMSUN7.681 13.750 79
AYDIN6.797 11.820 74
ADANA5.105 10.933 114
HATAY5.993 9.603 60
TEKIRDAĞ4.537 6.818 50
MERSIN3.421 5.945 74
BALIKESIR4.190 5.386 29
GAZIANTEP1.294 4.879 277
ESKIŞEHIR2.105 4.650 121
TRABZON2.343 3.476 48

Otomotiv sektöründe en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler (1.000 dolar)
Ülke2020 Ağustos2021 AğustosDeğişim (yüzde)
ALMANYA252.952311.23423
BİRLEŞİK KRALLIK95.654297.377211
FRANSA147.835259.65976
SLOVENYA67.781185.643174
İTALYA116.759178.98053
BELÇİKA79.729110.74639
ABD59.363101.91172
İSPANYA88.02497.47811
POLONYA47.07083.18677
FAS31.10758.42888
RUSYA FEDERASYONU31.93758.28783
ROMANYA37.99753.02040
İSRAİL50.42052.8975
HOLLANDA53.17039.193-26
MISIR30.87631.0811
DANİMARKA14.45931.041115
İSVEÇ15.01724.41263
PORTEKİZ8.65823.387170
UKRAYNA17.34621.87226
AZERBAYCAN10.77920.20387

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