Konsept otomobilini tanıtan Fiat, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Fiat Concept Centoventi adındaki otomobili ile bu şaşkınlığı yaratan Fiat, elektrikli otomobiller konusunda çalışmalara başladığını bizlere gösteriyor. Markanın 120’nci yaşına özel yapılan bu konsept, İtalyanca yüz yirmi anlamına gelen Centoventi adına sahip.

KİŞİSELLEŞTİRMEDE SINIRSIZ OTOMOBİL

Fiat Concept Centoventi, satın alınabilir hale geldiğinde özelleştirme kısıtlaması olmayan bir otomobil olacak. Fiat’ın tabirine göre boş bir tuval olan otomobil, her noktasında kişisel zevklere göre renklendirme sahibi olacak. Üretim sürecinde tek tip ve tek renk üretilecek olan otomobil, son kullanıcı programı olan 4U ile 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçeneği ile kişiselleştirilebilecek.

Tüm Fiat modellerinden farklı ve özgün olacak olan otomobil, batarya seçeneklerine de sahip olacak. Araca isteğe bağlı olarak eklenebilecek olan pil seçenekleri aracın bu sayede daha yüksek menzile sahip olmasını sağlayabilecek. Bu kişiselleştirme seçenekleri sonradan yapılabildiği için aracın güncelleme ve makyaj beklemesi de gerekmeyecek. Aracı alan müşteri istediği zaman aracının parçalarını değiştirterek aracına güncellik katabilecek.

Toplam 120 farklı aksesuara sahip olan otomobil, istediğiniz tüm parçaları ekleyebileceğiniz büyükler için müthiş bir oyuncak olacak. Ayrıca aracın tüm parçaları servise ihtiyaç duymadan evde de takılabilecek. Bazı aksesuarlar ise ister araç sahibinin evinde, ister bayide isterseniz de bir matbaada 3D yazıcı ile basılabilecek.

LEGO KADAR KOLAY

Bir lego yapar gibi kişiselleştirebileceğiniz otomobilin orta konsolu da delikli sistem ile yapılmış. Bu sayede aracın içerisindeki her deliğe geçecek şekilde aksesuarlar ekleyebileceksiniz. 10 inç büyüklüğündeki göstergeyi standart olarak sunulan otomobilde bu ekrana telefonunuzu direkt olarak yansıtabiliyorsunuz. İsterseniz 20 inçlik ekranla birlikte satın alınabilen otomobil, aracın tüm güvenlik sistemlerini görmenizi ve kontrol edebilmenizi sağlıyor.

500 KM’YE VARAN MENZİL