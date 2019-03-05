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Lamborghini en güçlü üstü açık aracını Cenevre’de ortaya çıkarttı

Elektrikli otomobillerin revaçta olduğu dönemde, spor otomobil markaları kendilerini unutturmuyor. Lamborghini de en güçlü üstü açık aracını Cenevre’de ortaya çıkarttı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobil dünyası elektriklenirken, atmosferik V12 motorları ile hala güçlü olmayı başaran otomobil markaları da var. İnatla halen benzinli motorlar konusunda ısrarcı olan bu markalar, eski nesil otomobil severler tarafından çok fazla seviliyor. İtalyan spor otomobil üreticisi olan Lamborghini de bu markalardan birisi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda tüm markalara inat bir şekilde yeni daha güçlü V12 motorlu aygırını tanıtan marka, elektrikli dünyaya meydan okumaya devam ettiğini burada da gösteriyor.
 
 
SADECE 800 KİŞİ SAHİP OLABİLECEK
 
Lamborghini’nin tanıttığı Aventador SVJ Roadster modeli, 770 beygir gücündeki V12 motoru ile ortaya çıktı. 1575 kg ağırlığında olan otomobil, ön bölmede saklanabilen elle çıkartılabilir bir karbon fiber tavana sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 sn’de tamamlayan otomobil, coupe versiyonundan sadece 0.1 sn daha yavaş ancak iki versiyonda 350 km/s’lik maksimum hıza sahip. Çok düşük sürtünme katsayısına sahip olan Aventador SVJ Roadster, Lamborghini’nin aktif aerodinamik sisteminin son sürümüne sahip. Sadece 800 şanslı zenginin satın alabileceği otomobili ilk teslimatları bu yaz başlayacak.   
 

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