Lexus’un sıra dışı modeli üstünü açtı
Lexus’un 3 yıl önce tanıttığı LC Coupe modeli, farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise bu model üstünü açtı ve LC Convertible Concept olarak karşımıza çıktı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Japon otomobil üreticisi olan ve Toyota’nın sahibi olduğu Lexus, farklı tasarımları ile her zaman dikkatleri üzerine çekti. 3 yıl önce tanıttığı coupe otomobil ile tüm dikkatleri üzerine toplayan marka, sıra dışı çizgilerini bir adım daha ileriye taşıyarak Detroit’te açılan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda aracın convertible modelini tanıttı. Bir konsept olan bu model, aracın üstü açılabilen versiyonunu temsil ediyor.
Lexus’un lüks ama sportif duruşunu devam ettiren bu model, LC Coupe’den farksız görünüyor. 22 inçlik devasa jantlara sahip olan modelin iç tasarımında ise beyaz deri döşemeler kullanılmış. Aracın konseptten üretim versiyonuna geçmesi ise beklediğimiz gelişmeler arasında yer alıyor.
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