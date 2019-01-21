Lexus’un sıra dışı modeli üstünü açtı

Japon otomobil üreticisi olan ve Toyota’nın sahibi olduğu Lexus, farklı tasarımları ile her zaman dikkatleri üzerine çekti. 3 yıl önce tanıttığı coupe otomobil ile tüm dikkatleri üzerine toplayan marka, sıra dışı çizgilerini bir adım daha ileriye taşıyarak Detroit’te açılan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda aracın convertible modelini tanıttı. Bir konsept olan bu model, aracın üstü açılabilen versiyonunu temsil ediyor.

Lexus’un lüks ama sportif duruşunu devam ettiren bu model, LC Coupe’den farksız görünüyor. 22 inçlik devasa jantlara sahip olan modelin iç tasarımında ise beyaz deri döşemeler kullanılmış. Aracın konseptten üretim versiyonuna geçmesi ise beklediğimiz gelişmeler arasında yer alıyor.