10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3399
  • 6,0819
  • 220.172
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Lexus’un sıra dışı modeli üstünü açtı

Lexus’un 3 yıl önce tanıttığı LC Coupe modeli, farklı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise bu model üstünü açtı ve LC Convertible Concept olarak karşımıza çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon otomobil üreticisi olan ve Toyota’nın sahibi olduğu Lexus, farklı tasarımları ile her zaman dikkatleri üzerine çekti. 3 yıl önce tanıttığı coupe otomobil ile tüm dikkatleri üzerine toplayan marka, sıra dışı çizgilerini bir adım daha ileriye taşıyarak Detroit’te açılan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda aracın convertible modelini tanıttı. Bir konsept olan bu model, aracın üstü açılabilen versiyonunu temsil ediyor.
 
Lexus’un lüks ama sportif duruşunu devam ettiren bu model, LC Coupe’den farksız görünüyor. 22 inçlik devasa jantlara sahip olan modelin iç tasarımında ise beyaz deri döşemeler kullanılmış. Aracın konseptten üretim versiyonuna geçmesi ise beklediğimiz gelişmeler arasında yer alıyor.
 

Nika Ayaklanmasının bastırılması – Tarihte bugün 18 Ocak 532

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyaya resmen duyuruldu

Dünyaya resmen duyuruldu

Saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine saldırdı

İsrail, Suriye'deki İran hedeflerine saldırdı

Mucize buluş: Vücutta ve damarlarda yüzebiliyor

Mucize buluş: Vücutta ve damarlarda yüzebiliyor

Sınırlarının yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktılar

Sınırlarının yakınındaki İsrail havalimanına karşı çıktılar

Beyaz Saray: İki lider anlaştı

Beyaz Saray: İki lider anlaştı

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

Türkiye Zeytin Dalı şehitlerini anıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA