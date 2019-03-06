Lüks otomobil üreticisi Rolls Royce, Cenevre Otomobil Fuarı’nda sanat eserlerini gösterdi

Otomobiller insanların çoğu için birer ulaşım aleti ya da gösteriş ögesidir. Fakat bazı otomobiller sadece gösteriş değil, lüks ve zarafetin birer simgesidir. Otomobilleri birer sanat eseri edasıyla üreten özel markalar, bir otomobil değil birer sanat eseri üretiyorlar. Rolls Royce markası ise bu üreticilerin en başında yer alıyor. Cenevre Otomobil Fuarı’na katılan en lüks markalardan olan Rolls Royce, Bespoke Cullinan ve 25 adet üretilecek olan özel Phantom modelinin örtülerini kaldırdı.

EN NADİR VE EN ÖZEL PHANTOM TRANQUİLİTY

Rolls Royce Phaton Tranquility serisinde 1906 yılında İsveç’e düşen meteorit ve onun yerde bıraktığı detaylardan ilham alınmış. Çok özel olan otomobilin ismindeki Tranquility eki ise aracın lüks dünyadaki en nadir ve en çok arzu edilen nesne olduğuna vurgu yapıyor. Sadece 25 adet üretilecek olan otomobil, 24 ayar iç kaplamalar ile daha zarif bir görüntü sunuyor.