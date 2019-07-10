Mercedes A Sedan, Akşam Araba Pazarı’na konuk oldu

Mercedes A sedan deneyimi öncesinde ilk olarak bu aracı satın almış kişilere ulaşmak istedik ve bunu iki noktada başardık. Birincisi Mercedes A-B-C serisi kullanıcıların sosyal medya üzerinde kurdukları kapalı gruplara üye olduk. İkincisi, Mercedes Sedan Türkiye’ye daha yeni geldiği için internette Hatchback kardeşinin ilanını bulup onunla konuşma yaptık. İşte bunlardan edindiğimiz ilk bilgiler ve bugün teslim aldığımız Mercedes A Sedan hakkındaki hazırlıklarımız ve ilk izlenimlerimiz…

Bu arada Mercedes A Sedan ile bu süre içinde Türkiye’de bir ilki de gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bunun için bizi sosyal medya hesaplarından #AkşamArabaPazarıVideo etiketiyle takip etmelisiniz.

SESLİ KONTROLÜ İLK GÜN VERİMLİ KULLANAMADIK

Mercedes A Sedan için video çekenleri sosyal medyada kolayca bulabilirsiniz. Bu sayede çok şey öğrenmeniz mümkün ama bizim daha çok araştırdığımız bu otomobil hakkında nelere dikkat edildiğine baktık.

Mercedes’in iç mekânından ve arka planından etkilenen paylaşım sahipleri dikkat çekerken burada en çok bu otomobilin teknoloji anlatımı dikkatimizi çekti. Bu hafta için ilk yaptığımız şey, otomobille telefonu eşleştirmek oldu. Ses kontrolünden ilk günde çok fazla tat alamasak da bunu zorlamaya devam edeceğiz.

Teknoloji kullanımı, orta konsolda yatay konumlanan göstergeyi de ayrıca incelemeyi gerektiriyor. Şimdiye kadar dokunmatiklerine alışma sürecini tamamlayabilmiş değiliz ama Mercedes’in hem vites konumu olarak alıştığımız orta konsola, hem direksiyona, hem de ekrana dokunmatik koymasının ilk aşamada bolluk hissi verdiğini söyleyebiliriz. Bunlardan hangisini daha rahat kullanabilirsek onunla yürüyeceğiz, ama şimdilik hepsini sırayla deniyor olacağız.

Bunun dışında sesle kontrolde şimdilik sadece “Radyoyu aç” kısmını rahat işlettiğimizi söyleyebiliriz. Otomobil, birkaç denemeden sonra telefonla rahat eşleşti ve görüşme yapma imkânı da bulduk. Burada çok fazla sorun beklemiyorduk ama bakalım yolda nasıl sonuçlar verecek?

Ayrıca geri görüş kamerası ve yanaşma uyarıları şimdiye kadar iyi çalıştı. Otomobile alışınca bunları kapatmak isteyebiliriz, belki de uyaranlara alışırız.

SATAN ADAMA SORDUK: NEDEN SATIYORSUN?

Mercedes A Hatcback ilanı vermiş bir kişiyi arama fikrini, “damdan düşene sor” düsturu ile edindik. Mercedes A Sedan satışa yeni geldiği için yakın tercihi en yüksek modelli olanı ve en az kullanılmış olanı hedefleyip internette arama yaptık.

İstanbul Beylikdüzü’nde bulduğumuz bir ilana telefon edip bilgi edindik. Otomobil sahibi olan kişiye neden sattığını sorduk. Otomobille bir sorunu olmadığını, bir başka model almak istediğini söyledi. Mercedes A 180’ini satan şahıs ilana “2010 Range Rover Sport” ile takas edebileceğini yazmıştı. Bu noktada, otomobilin biraz daha yüksek olmasını istediği izlenimi edindik.

Bu telefon görüşmesini yaptığımız sırada tarih 25 Haziran’dı ve otomobil 11 Haziran’dan beri ilandaydı. Aracı Beylikdüzü’nde uygun bir ortamda göremedik ama ara ara kontrol ettik ve 5 Temmuz’da ilan linkini tekrar kontrol ettiğimizde ilan yayından kalkmıştı.

Otomobilin ilanda yazılana göre model yılı 2017 iken kilometresi 19.500, fiyatı ise 175.000 TL idi. Satıcının mesleğini sorduğumuzda, gayrimenkul ile uğraştığını öğrendik. Bu durum, otomobilin bir nakit dönüşüm aracı olmasının etkili olabileceğini akla getiriyor. Bunu aşağıda bir ünlü örneği ile açıklamaya çalışacağız.

ALIM SATIM ARASINDAKİ FARKA BAKIYORLAR

Otomobil araştırması yaparken benzer modelleri alan gruplara kayıt olduk. Onlardan lastik tercihlerine ait notlar ağırlıklı olarak geldi. Sosyal medyadan yapılan dönüşlerde “Süspansiyon ve lastiklerin durumunu konuşmak gerekiyor.” diyen Mustafa Bey, otomobilin biraz daha yerden yüksek olmasını, runflat lastiklerden vazgeçilmesi ve başka çözüm bulunması mesajını verdi.

Bu lastik ve süspansiyon mesajları dışında sosyal medyadan bize ulaşan İsmail Bey, servis bakım fiyatlarını gündeme getirmemizi istedi. Bu yazıyı yazarak ilk olarak bunları gündeme taşıyoruz ama test sürecinde bunlara ayrıca dikkat edeceğiz.

Bunların dışında otomobilin fiyatı konusunda şimdiye kadar bir yorum gelmemesi dikkatimizi çekti. Bu noktayı, bir videosunu izlediğimiz araba sevdalısı bir ünlünün yorumu önemli ölçüde kapattı. Çok pahalı arabaları nasıl aldığını soran sunucuya cevap veren ünlü, satın aldığı otomobilin ikinci elde kaça gittiğine baktığını söyledi. Ünlü, formülünü şöyle açıklıyordu:

“1 milyon dolara aldığım arabayı bir yıl sonra 800 bin dolara satabiliyorsam bu arabayı kullanmanın bana maliyeti 200 bin dolardır. 1 milyon dolara satabiliyorsam da bu otomobil için hiç para harcamış olmam. 300 bin dolara satmak gerekiyorsa, zaten almam.”

OTOMOBİL TESTİNDE BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ

Mercedes A Serisi Sedan için Akşam Araba Pazarı Video bölümünde çok özel bir yol planı hazırladık. Otomobili hem uzun yolda hem de şehir içinde test ederken, farklı test noktalarına dikkat edeceğiz. Bu noktada ilk yapacağımız test, bu otomobilin şehir içinde kullanımı olacak.

Bunun için bu akşam TürkMedya’nın Beylikdüzü servisini kullanan arkadaşlarımızı akşam çıkışı evlerine bırakacağız. İkinci uygulamamız ise, yarın yapacağımız İstanbul-Ankara arasında uzun yol testi olacak.

Devamında, şimdiye kadar yapılmamış bir uygulamaya imza atacağız. O test-deneyim-uygulama gelecek günlerde bu sayfalarda olacak. Bizi sosyal medyada #AkşamArabaPazarıVideo etiketiyle veya aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarından takip ederek bu uygulamaya ilk siz şahit olabilirsiniz.