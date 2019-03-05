Mercedes-AMG’nin yeni hibrit SUV’u Cenevre'de ortaya çıktı

Cenevre Otomobil Fuarı 88. kez kapılarını açtı. Dünyanın en çok model tanıtılan fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı, beklediğimiz yenilikler dışında beklenmeyen yeniliklere de ev sahipliği yapacak. Yeni Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ modeli de bu beklenmeyen yeniliklerden biri. Mercedes-AMG’nin CLS53 modeline benzer bir alt yapıya sahip olan yeni SUV, 3.0 litrelik çift turbolu sıralı altı silindirli motora sahip. Bir elektrikli motor ve 48 V sistemi ile birleştirilen bu motor tek başına 435 beygir güç ve 520 Nm tork değeri üretebiliyor. Anlık olarak devreye girebilen elektrikli motor ile 25 beygir güç ve 250 Nm tork artışı yaşayan otomobil, bu sayede eski neslinden 95 beygir daha fazla güç ve 250 Nm daha fazla torka sahip oluyor.

Tüm AMG modellerinde gördüğümüz 7 ileri tork konvertörlü AMG Speedshift şanzımana sahip olan otomobil, 4Matic+ sistemi ile gücünü dört tekerleğine aktarıyor. 0-100 hızlanmasını bir önceki nesline göre 0.4 sn daha hızlı tamamlayan otomobil, 5.3 sn’de 100 km/s hıza çıkabiliyor.

YENİ ÇEKİŞ SİSTEMİ

Yeni EQ Boost adındaki güç sistemi ile daha aktif olarak çalışan 4Matic sistemi, aracın değişen direksiyon sistemi, aktif sürüş kontrolü ve kendini sürekli yol durumuna göre ayarlayan amortisör sistemi ile Mercedes’in iddiasına göre şimdiye kadar en iyi çalışan 4Matic sistemi olmuş. Önde dört arkada iki pistonlu kaliperlere sahip olan frenlerde yine önde 400 mm arkada ise 345 mm çapında diskler kullanılmış. Bu sayede eski neslinden çok daha iyi frenleme sunan otomobil, standart olarak 20 inç jantlar ile satışa sunuluyor.