Mercedes’in merakla beklenen otomobili ortaya çıktı

Mercedes’in ülkemizde çok sevilen, 4 kapılı Coupe aracı CLA, yeni yüzüyle sonunda gün yüzüne çıktı.

Coupe formu ve sportif tasarımı ile dikkat çeken ve sunduğu motor seçenekleri ile ekonomik olmayı başaran CLA, A Serisi’nde gördüğümüz tasarım ile karşımıza çıktı. Küçük bir CLS’yi andıran tasarımı, CLS’nin yüksek fiyatından dolayı ulaşamayanları ya da CLS’nin çok büyük olduğunu düşünenlerin tercihi olacaktır.

A Serisi’nde gördüğümüz tüm teknoloji detaylarına sahip olan otomobilin önden çekişli ve dört çeker versiyon seçenekleri yer alacak. Ülkemize sadece önden çekişli versiyonunun gelmesini beklediğimiz otomobilin, AMG versiyonu ise kısa süre sonra ortaya çıkacaktır.

1.3 litre 131 beygir ve 161 beygir güce sahip motora sahip olacak otomobilin, 2.0 litre 187 beygir ve 1.5 litre 150 beygirlik seçenekleri de bulunacak. 1.5 litrelik dCi üniteyi kullanmasına kesin gözle baktığımız otomobilde 1.6 litrelik yeni Mercedes dizelini görmekte mümkün olabilir.

Opsiyonel olarak adaptif süspansiyon sisteminde çok nokta bağlantılı süspansiyon kullanılacak.

4688 mm uzunluğunda, 1830 mm genişliğinde olan CLA, selefinden 48 mm daha uzun ve 53 mm daha geniş. 30 mm artan dingil mesafesi ile 2729 mm’lik dingil mesafesine sahip olan otomobilin, sürüş dinamikleri de arttırılmış. Alçak tavan yapısı ile sürtünme katsayısını 0.23 Cd’ye ulaştıran otomobilin bir önceki neslinde 0.22 Cd sürtünme katsayısı vardı.

Özgün dokunuş

Tasarımında A Serisi’ne benzer detaylar bulunan otomobilde ufak değişiklikler ile özgünlük yaratılmış. Bu değişimin A Sedan modelinin satışlarını etkilememek için olduğunu düşünüyoruz.

CLA’nın boyutları artmış olsa da iç mekanda çok fazla bir değişiklik bulunmuyor. 17 mm artan tavan boşluğuna rağmen aracın diz mesafesinde büyük bir artış bulunmuyor.

İç mekanda daha teknolojik detaylara ulaşmak isteyen Mercedes, tüm sürücüler için farklı bir görüntü sunuyor. A Serisi’nin aksine büyük bir gösterge paneline sahip olan otomobilin multimedya sistemi MBUX ile donatılmış. Yapay zeka sayesinde aracın tüm fonksiyonlarının kontrol edildiği bu sistemi A Serisi’nde de görmüştük.

Macaristan’da üretilecek

A Serisi’nde olduğu gibi yarı otonom sürüşe sahip olan otomobilde S Serisi’nde gördüğümüz destek sistemleri birebir yer alıyor. Bu sayede oldukça güvenli olan otomobilin ilk neslinde Edition One adında bir donanım bulunacak. Belli bir süre satışta olacak olan otomobil farklı donanımlara ve özel detaylara sahip olacak. Mercedes’in Macaristan’daki fabrikasında üretilecek otomobil, 2019’un ilk yarısından sonra ülkemizde olacaktır.