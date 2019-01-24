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Mercedes’ten “sonradan opsiyon alma” müjdesi

Aracınızı alırken maddi durumunuzdan ya da anlık dalgınlıktan istediğiniz opsiyonları almayı unutabilirsiniz. Alıcıları artık bu sorundan kurtaran Mercedes, artık sonradan opsiyon ekleyebilme özelliği sunuyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Otomobil markaları birçok opsiyon sunarak aracınızı istediğiniz şekilde üretilmesini sağlayabiliyor. Fakat bazen zaman, bazen dalgınlık, bazen de maddi durum nedeniyle bu opsiyonlardan vazgeçmek zorunda kalabiliyorsunuz.
 
Sonradan eklenemeyen opsiyonlar ne yazık ki canınızı sıkabiliyor. Fakat Mercedes bu sorunu kökten çözecek bir gelişme ile karşımıza çıkıyor. Oyunlarda gördüğümüz yeni özellikleri ya da ilk başta alamadığımız özellikleri artık arabalarımıza ekleyebileceğiz.
 
A Sınıfı, B Sınıfı ve GLE modellerinde ekran değişimi alabilecek olan araç sahipleri, navigasyon ve dijital radyo gibi özellikleri satın alıp MBUX sistemini de Mercedes me Store’dan alabilecekler.
 
İkinci el değerleri yükselecek                                              
 
Bu değişim Mercedes’in açıklamasına göre araçların ikinci el değerlerini de yükseltecek. Çünkü bu seçenekler, araçları satın alan diğer sahiplerinin istedikleri özellikleri ekleyebilmelerini sağlayacak. Donanım yükseltmeleri çok ileriye gitmese de bunun da bir adım olduğunu söylemekte fayda var.

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