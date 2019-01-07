Mitsubishi L200, 2018 yılında en çok satılan pick-up oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara göre Mitsubishi L200, 2018 yılında pick-up kategorisinde en çok satılan araç oldu. ODD rakamlarına göre Mitsubishi L200 toplam 3335 adet araç satışı ile pick-up segmentinde yüzde 23 pazar payı ile 2018’i lider olarak tamamladı.

Bunun yanı sıra, Mitsubishi Motors markası, Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından bu yıl 9.su düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri Ödül Töreninde (ODD) “Hafif Ticari Araçlarda En Hızlı Büyüyen Marka” ödülüne layık görüldü.

L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu koruyor.