Nissan'dan Ghosn'a 91 milyon dolarlık bir dava daha

13.02.2020 09:46 - Güncelleme: 13.02.2020 09:46

Renault- Nissan ittifakının eski üst düzey yöneticisi Carlos Ghosn’a yeni bir dava daha açıldı. Japonya’da yargılanırken ev hapsinden film gibi bir operasyonla kaçan Ghosn’a eski firması 90 milyon dolarlık bir dava daha açtı. Yokohama’da dava açan Japon otomobil üreticisi, Ghosn hakkında yeni iddialarda bulundu.





Carlos Ghosn, Lübnan’da yaptığı açıklamalarda bütün suçlamaları reddetmeye devam ederken, Japon marka yeni açtığı davada şu zararları iddia ediyor:

- Kira ödemeden şirket konutlarının kullanılması

- Şirket jetlerinin özel kullanımı

- Ghosn’un Lübnan’daki kişisel avukatına yapılan ödemeler

- Ghosn için yapılan iç soruşturmayla ilgili maliyetler

- Japonya, ABD, Hollanda ve dünya genelinde ortaya çıkan yasal maliyetler

Nissan, bu yeni taleplerin daha önce açılan davaya ek olduğunu açıkladı.