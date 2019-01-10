Opel Zafira, artık bir minibüs

Opel, MPV araçlarındaki farklılıklar, yüksek teknoloji detayları ve farklı tasarımlar ile bilinen bir marka. Bu bilinirlik ne yazık ki maliyet ve kâr düzeni gereği değişiyor. Opel’in PSA grubuna satılmasının ardından PSA grubu ile ortak parça kullanımına, ortak araç üretimine giden Opel, kâr etmek için neredeyse elinden geleni yapıyor. Fakat bazı değişiklikler bizleri mutsuz ediyor desek yeridir.

Opel’in sevilen MPV modeli olan Zafira ise son gelen değişim ile bizi mutsuz etti. PSA grubunun Minivan’ı olan Peugeot Expert ve Citroen Jumpy ile birebir aynı tasarıma sahip. Üzerine Opel parçaları konulan Minivan, dış tasarımda diğer kardeşlerinden farksız bir görüntüye sahip. Bir önceki neslinden 15 cm daha kısa olan bu Minivan, 1900 mm’lik yüksekliği ile bir minibüs olmadığını gösteriyor.

İlk Zafira modeli 1999 yılında ortaya çıkmıştı. O dönemden beri daralan MPV pazarı, markaların MPV’ler konusunda daha farklı düşünmesine neden oldu. Peugeot’nun 5008 modelini bir MPV’den Crossover’a çevirmesi de bu gelişmelerin habercisiydi aslında. Yüksek oturma pozisyonu, yerden yüksek otomobillerin popülaritesi her geçen gün de artıyor. Zafira Life da bunun bir eseri aslında. Tamamen deri koltuklar ile alınabilen modelin Opel’den aldığı güzel özellikler de bulunuyor. Ön koltuklarda ısıtma ve masaj işlevi sunan araç, diğer kardeşlerinden farklı olabiliyor.

Çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi, yorulma uyarısı ve head-up display gibi güvenlik donanımlarına sahip olan aracın multimedya sistemi ise direkt PSA grubundan alınma. Sorunsuz çalışan bu sistem bölgelere göre trafik durumu gibi bilgileri de sunabilecek.