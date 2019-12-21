Örtüsü 27 Aralık’ta kalkıyor

21.12.2019 02:23 - Güncelleme: 21.12.2019 02:23

Bu açıklamanın ardından Bakan Varank da sosyal medya hesabından ön gösterim araçlarının brandalı fotoğrafını paylaştı. Paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile ‘TOGG’, ‘Bilişim Vadisi’ ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) logosuyla paylaşılan fotoğraflarda Bakan Varank’ın yanı sıra TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk yer aldı. 2011’den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017’de Erdoğan öncülüğünde hız kazanmıştı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding 2017’de Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalanmıştı. Projedeki ‘5 babayiğit’in yanı sıra TOBB da şirkete ortak olmuştu.

Bakan Varank yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı. Varank’ın paylaştığı ikinci fotoğrafta yerli otomobili üretecek şirketlerin temsilcileri de yer aldı.