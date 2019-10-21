Otoda kampanya yarışı tüketiciye yarıyor

RENAULT

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0.69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. Firmanın 31 Ekim’e kadar geçerli olduğu belirtilen bu avantajı, yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini kapsıyor.

FİAT

Türkiye’de Renault’tan sonra en çok araç satan Fiat da kampanya yarışında yerini aldı. Kampanya kapsamında, Fiat’ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0.49 faiz oranıyla sahip olabilecekler. Ayrıca Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL’lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0.49 faiz oranıyla ulaşabilecek. Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine oldukça avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecekler. Fiat Egea’ya Ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek.

FORD