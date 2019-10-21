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Otoda kampanya yarışı tüketiciye yarıyor

Yıl sonu yaklaşırken satış rakamlarını artırmak için çeşitli kampanyalar başlatan otomobil markaları arasında ciddi rekabet yaşanıyor. Firmaların ‘sıfır faiz’, ‘36 aya kadar varan vade seçenekleri’ ve ‘peşin veya takas indirim’ gibi özel fırsatları vatandaşa yarıyor.

  • KAAN ZENGİNLİ
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RENAULT

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen yılı lider kapatan Renault, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0.69 faizli 50 bin lira kredi avantajı sunuyor. Firmanın 31 Ekim’e kadar geçerli olduğu belirtilen bu avantajı, yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan modellerini kapsıyor. 

FİAT

Türkiye’de Renault’tan sonra en çok araç satan Fiat da kampanya yarışında yerini aldı. Kampanya kapsamında, Fiat’ın Doblo ve Fiorino modellerini tercih eden tüketiciler 120 bin TL tutar ve 60 aya kadar vadeli taşıt kredisine yüzde 0.49 faiz oranıyla sahip olabilecekler. Ayrıca Egea Sedan, Egea HB ve Egea SW modellerini tercih eden tüketiciler ise 120 bin TL’lik tutar ve 30 aya kadar vade seçeneğiyle yine yüzde 0.49 faiz oranıyla ulaşabilecek. Sunulan kredi koşulları yerine araçlarını peşin olarak satın almayı düşünen tüketiciler ise Fiat bayilerinde yine oldukça avantajlı nakit ödeme fırsatlarından yaralanabilecekler. Fiat Egea’ya Ekim ayı boyunca 76 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabilecek. 

FORD

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri sunan Ford, Ford Fiesta ve Yeni Ford Focus Titanium modelinin satın alımlarında geçerli 77 bin liraya kadar 12 ay taksit ve sıfır faizli kredi kullanma imkanı tanıyor. 

HER ŞEY DAHİL SİSTEM

Ford’un Kuga, EcoSport ve Yeni Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0.99 faiz kampanyası da ‘Her Şey Dahil Finans Paketi’ kapsamında Fkasko, Ford güvence veya bakım paketi alımlarında Ford Finans kredilerinde geçerli oluyor. Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde ise 72 bin liraya kadar 36 ay taksit ve yüzde 0.49 kredi oranlı kampanyasıyla müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.    

TOYOTA

Toyota’nın Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlı kampanyası 31 Aralık’a kadar geçerli olacak. Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay ve yüzde sıfır faizli finansmanla satın alınabalayor.

HYUNDAI 

HyundaI, yerli üretim İ10 ve İ20 modellerinde 50 bin lira, 24 ay taksit ve yüzde 0,49, Tucson modellerinde 5 bin liraya varan takas desteği veya 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır, Elantra modellerinde ise 3 bin liraya varan takas desteği veya 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyasını 31 Ekim’e kadar sürdürüyor.      

CITROEN

Ekim ayına özel kampanyalar hazırlayan Citroen, C5 Aircross SUV modelinde 40 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde 0.99 faiz seçeneği, diğer tüm Citroen binek ve ticari araç modellerinde ise 50 bin liraya kadar 12 ay vade ve yüzde 0.59 faiz seçeneğini müşterilerine sunuyor. Citroen’in kampanyası da ay sonuna kadar sürecek.       

PEUGEOT 

Peugeot ise 208, 301 ve Rifter modellerinde 26 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 2008, 3008 ve 5008 modellerinde 40 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde 0 faiz, 308 modelinde 30 bin lira, 12 ay vade yüzde sıfır faiz, Partner Van, Boxer Van, Expert Traveller modellerinde ise 45 bin lira 15 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kampanyaları sunuyor.

HONDA

Honda da Yeni Civic Sedan modelinde 60 bin lira, 18 ay ve yüzde 0.49 faiz fırsatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Ayrıca CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, HR-V modellerinde de 30 bin lira, 12 ay taksit ve yüzde sıfır faiz fırsatı da 31 Ekim’e kadar sürüyor.     

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