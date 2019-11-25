Otomotiv endüstrisindeki dönüşüm Türkiye için bir fırsat

Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lideri otomotiv sektörünün gelecek yol haritası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ev sahipliğinde düzenlenen “Otomotiv Endüstrisi Ortak Akıl Çalıştayı”nda ele alındı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve OİB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanında, bürokrasi ve sektörün önde gelen sivil toplum örgütleri ve şirketlerinin yöneticileri katıldı.

‘YATIRIM ÇEKMELİYİZ’

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinde günümüzde yaşanan dönüşümün yeni tehdit ve fırsatları beraberinde getirdiğini belirterek “Endüstride yaşanan dönüşüm, kabaca 100 yıllık otomotiv endüstrisi tarihinde bugüne kadar öne çıkmış ülkeler ile diğer ülkeleri büyük ölçüde eşit konuma getiriyor. Bunu büyük bir fırsat olarak görüyor, Türkiye otomotiv endüstrisinin yaşanan bu dönüşümün güçlü bir parçası olacağına inanıyoruz. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatımızın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar önem arz ediyor. Bu anlamda otomotiv eko-sisteminde fark yaratacak elektrikli ve otonom araç yatırımlarının da ülkemize çekilmesi önemli” dedi. Çelik, İhracat Ana Planı kapsamında otomotiv endüstrisinin 2023 yılı hedefinin yaklaşık 44 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, bu hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

‘İHRACATTA GÜÇLÜYÜZ’

Baran Çelik, “Ülkemiz Avrupa’nın 2. büyük ticari araç üreticisi ve dünyanın 15. motorlu araç üreticisi konumunda yer alıyor. 32 milyar dolara yaklaşan ihracatı, pek çok ülkenin ihracatından fazla” diye konuştu.