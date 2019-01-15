Pirelli’den Dubai’ye butik mağaza

Lastik seçmek aslında oldukça zordur. Pistler için, günlük kullanım için, kış için, yaz için, arazi için gibi seçenekler oldukça zor. Eğer yolları pistlerden oluşan ya da motor sporları ile içli dışlı bir yerde yaşıyorsanız bu lastiği seçmek daha da zor bir hal alacaktır.

Pirelli ise bu karmaşayı önlemek için, her birinde birer pist uzmanı olan P Zero World mağazalarını açıyor. Los Angeles, Münih ve Monte Carlo’nun ardından dördüncü amiral mağazasıyla üçüncü bir kıtada daha açıldı.

Pirelli’nin perakende stratejisinin ve dünyadaki lider konumunun seçkin bir simgesi olan bu mağaza konsepti şimdi Orta Doğu’yu dünyanın geri kalanına bağlayan kilit bir bölgeye adını yazıyor. Otomobilsever ve yerel koleksiyonculara ait 60’tan fazla süper otomobil, şehirde bir geçit töreni yaptıktan sonra yeni mağazanın açılışını kutladı. Ertesi gün ise 200’ü aşkın otomobil, Pirelli markasının kendi pist günü etkinliği olan “P Zero Experience” için Abu Dabi’deki Yas Marina’da piste çıktı.

Neden Dubai seçildi?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kalbinde yer alan Dubai, geçmişten günümüze daima önemli bir ticaret ve taşımacılık merkezi, ayrıca Orta Doğu bölgesinde dünyanın geri kalanından gelen etkileri ve trendleri almaya en açık yerlerden biri olmuştur. Dolayısıyla, Dubai’nin 25 milyon turist çekmesi beklenen 2020 Expo dünya fuarına ev sahipliği yapacak olması bir tesadüf değil.

Otomobillere ilginin çok yüksek olduğu Dubai, Suudi Arabistan’ın ardından Körfez bölgesinin ikinci en önemli otomobil pazarına sahip bulunuyor. BAE, gelecek birkaç yıl içinde lüks otomobil segmentinde yıllık yüzde 4-5 büyüme öngörülen Orta Doğu bölgesindeki otomobil pazarının merkezinde konumlanıyor.

Bu yoğun tutkunun kanıtı, her otomobil koleksiyoncusunun gurur duyacağı bir süper otomobil filosuna sahip olan Dubai emniyet kuvvetlerinde bile görülebiliyor. Bu filoda Lamborghini Aventador, Ferrari FF, Bentley Continental GT, McLaren 12C ve Audi R8 gibi otomobiller yer alıyor.

Emniyet kuvvetlerine ait bu otomobillerden bazıları, Dubai’deki P Zero World mağazasının açılışı onuruna bir geçit törenine katılan 60 süper otomobil arasında yer aldı. Dubai’de de aktif faaliyette bulunan ve Arap ülkelerinin ilk hiper otomobil şirketi olan W Motors, Pirelli donanımlı bir Fenyr SuperSport ile P Zero World mağazasının açılışında dikkat çekti.

W Motors CEO'su Ralph R. Debbas’ın da açılışın onur konukları arasında yer aldığı etkinlikte, ayrıca bir adet Aston Martin Zagato da sergilendi. P Zero World mağazasının Dubai’deki açılışı, otomotiv sektörünün ünlü İtalyan üreticisi Zagato için aynı zamanda şirketin yüzüncü yılı kutlamalarının da başlangıcı oldu.