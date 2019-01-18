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PSA Grubu rekor kırdı

Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarını bünyesinde bulunduran ve Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi olan PSA Grubu, yeni araçları ile değişen ve gelişen tasarımları sayesinde Avrupa liderliğini 5. yılda da sürdürmeye devam ediyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Geçtiğimiz yıl bünyesine Opel’i katarak büyümeye devam ettiğinin sinyallerini veren PSA Grubu, Opel’i uzun aradan sonra ilk defa kâr ettirerek güzel stratejiler izlediğini bizlere göstermişti. Opel ürün gamını tamamen elden geçiren grup, yaptığı ortaklıklar ve ticari araç gamındaki yenilikler ile de tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
 
Tüm dünyada satışlarını artırdı
 
2018 yılında da bu gelişmeler sayesinde dünya çapında satışlarını yüzde 6,8 artıran grup, yeni bir rekora imza attı. İki yıl içerisinde 70 bölgesel lansman gerçekleştiren grup, tüm ana pazarlarda toplam satışlarını yüzde 1 ila 5 arasında artırmayı başardı. Ticari araç pazarında da toplamda 564 binin üzerindeki satışları ile dikkat çeken marka bu payı da yüzde 18,3 artırarak yeni bir rekor kırmayı başardı.
 
Bu sene “2019 Yılı Ticari Aracı” ödülünü almayı başaran Peugeot Partner Van, Citroen Berlingo Van ve Opel Combo Van, markanın prestijini artırmayı başardı. Bu yıl dördüncü kez “Uluslararası Yılın Motoru” ödülünü 3 silindirli motoru ile almayı başaran marka, DS markası ile hibrit ve elektrikli otomobil pazarında da ilk adımlarını atmaya başladı.
 
Avrupa’daki pazar payını yüzde 17,1’e çıkardı
 
Peugeot markası, Avrupa pazarında SUV lideri olurken, İspanya’da birinci sırada konumlandı. Fransa’da ise en fazla binek araç satan marka oldu. Citroen, son yedi yılın en yüksek satış rakamını yakalarken; Opel X ailesi ile DS markası ise DS 7 Crossback modeli ile büyümesini sürdürdü. Grup, pazar performansının üstüne çıkarak tüm ana pazarlarda artış gösteriyor: Fransa (+2,6 puan), İspanya (+4,2 puan), İtalya (+3,9 puan), Büyük Britanya (+4,8 puan), Almanya (+3,7 puan).
 
Orta Doğu ve Afrika bölgesinde büyümeye devam ediyor
 
Grup, bölgede yaşanan çeşitli zorluklara rağmen Orta Doğu/Afrika’daki pazar payını artırmaya devam ediyor. (Fas (+1.7puan), Tunus (+1puan) Mısır (+3.1puan),Türkiye (0,7 puan)). 2019 yılında, Fas'taki Kenitra üretim tesisinin üretime başlaması ise bu bölge için önemli bir kilometre taşı olacak.

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