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Rallide ilk yarış karlar üzerinde

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 2019 sezonunun başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Hazırlanan takvime göre ilk yarış Sarıkamış Kış Oyunları Festivali kapsamında Sarıkamış’ta yapılacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından her yıl organize edilen Türkiye Ralli Şampiyonası bu yıl uzun zaman sonra karlar üzerinde olacak. 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında organize edilecek olan yarış, toplamda 83,40 km olan 7 özel etaptan oluşacak.
 
28 Şubat Perşembe günü yarışmacıların yol keşfi ile başlayacak olan etkinlik, saat 14:00’da teknik kontrolde son bulacak. 1 Mart Cuma günü saat 16:00’da Kars Valilik binası önünden başlayacak olan yarışın ilk günü seyirci etabı ile son bulacak.
 
Katılımcı ekiplerin yarış araçlarının transferi organizasyon komitesi tarafından karşılanırken, ayrıca her ekibe 3 gece ücretsiz konaklama imkanı sunulacak. Bu yıl mahalli olarak düzenlenecek kar ve buz üzerinde koşulacak olan rallinin, 2020 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olması planlanıyor.

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