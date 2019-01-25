Rallide ilk yarış karlar üzerinde

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından her yıl organize edilen Türkiye Ralli Şampiyonası bu yıl uzun zaman sonra karlar üzerinde olacak. 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında organize edilecek olan yarış, toplamda 83,40 km olan 7 özel etaptan oluşacak.

28 Şubat Perşembe günü yarışmacıların yol keşfi ile başlayacak olan etkinlik, saat 14:00’da teknik kontrolde son bulacak. 1 Mart Cuma günü saat 16:00’da Kars Valilik binası önünden başlayacak olan yarışın ilk günü seyirci etabı ile son bulacak.

Katılımcı ekiplerin yarış araçlarının transferi organizasyon komitesi tarafından karşılanırken, ayrıca her ekibe 3 gece ücretsiz konaklama imkanı sunulacak. Bu yıl mahalli olarak düzenlenecek kar ve buz üzerinde koşulacak olan rallinin, 2020 sezonunda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olması planlanıyor.