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Renault Başkanı Carlos Ghosn’un tutukluluğuna devam edilecek

Renault Grubu’nun Başkanı ve Nissan-Renault-Mitsubishi ittifakının başındaki isim olan Carlos Ghosn, Nissan’ın yeni CEO’su Hiroto Saikawa tarafından yapılan şikayet ile Japonya’da tutuklandı. Bu tutuklanmanın devam ettiği süreçte Carlos Ghosn’un tüm kefalet talepleri reddedildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Nissan’ın kurtarıcısı olarak görülen ve Japonlar tarafından “değerli insan” olarak adlandırılan Carlos Ghosn, Nissan’ın başına gelen CEO Hiroto Saikawa tarafından suçlanmış ve Japonya’ya girdiği anda tutuklanmıştı. Bu tutuklama sonrasında, üzerindeki suçlamaları reddeden Carlos Ghosn, kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarının kayıplarını şirkete ödettiği gerekçesi ile tutuklu yargılanmaya başladı.
 
Halen Renault Grubu’nun Başkanı olan Ghosn, başvurduğu kefalet taleplerinden ise olumsuz cevap aldı. Kefalet için tekrar başvuran Ghosn’un son başvurusu da reddedildi.
 
2011 yılından 2016 yılına kadar maaşını toplamda 5 milyar yen düşük gösterdiği iddia edilen Ghosn, 19 Kasım 2018 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor.

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