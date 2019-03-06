Renault pick-up’ına buzullara özel donanım

Renault’un Nissan Navara alt yapısını kullanarak geliştirdiği ve Mercedes X-Class ile de benzer yapıya sahip olan pick-up’ı Alaskan, yeni özel donanımı ile sınıfında farklılaşmaya çalışıyor. Markaların kızışan pick-up segmentinde özel seriler ve farklı donanımlar ile müşterileri kendine çekmeye çalıştığı dönemde Renault Alaskan ICE Edition, buzul beyazı adındaki rengi, siyah ve kırmızı dış kaplamaları ile farklı görünüyor. Aracın depolama hacmini artıran ve yük koruyan özel açılır kabin kaplamasına sahip olan Alaskan, 18 inç jantları, çamurluk çerçeveleri ve arazi lastikleri ile dış mekanda diğer rakiplerinden ayrışıyor. İç mekanda ise 5 yeni hoparlöre sahip olan otomobil, tüm versiyonlarında 2.3 litrelik dCi ünitiye sahip. Cenevre’de oraya çıkan bu model, ilk İsviçre’de satışa sunulacak. Eylül 2017’den itibaren ise Avrupa pazarında satışa sunulacak.